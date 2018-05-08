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Артем Шабанов победил на всероссийских соревнованиях
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Артем Шабанов победил на всероссийских соревнованиях 

Советский спорт 2 часа назад
В Красноярске завершились всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти участника Великой Отечественной войны Юрия Иванова. Турнир собрал около 130 спортсменов из Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Курганской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей и других регионов РФ.
Омскую область представили спортсмены областного Центра спортивной подготовки Артём Шабанов и Артём Огренич.
Наилучшего результата добился мастер спорта, победитель финала Спартакиады учащихся России-2017, обладатель Кубка Сибири-2017, серебряный призер первенства России-2017, бронзовый призер первенства России-2018 Артём Шабанов. В весовой категории до 62 кг он занял первое место, набрав в сумме 235 кг (рывок — 105, толчок — 130).
Артёму Огреничу пьедестал не покорился — в весе до 77 кг он занял седьмое место.
Для справки:
Юрий Павлович Иванов считается основателем школы тяжелой атлетики в Красноярском крае. Он приехал в Красноярск в 1953 году и вскоре организовал секцию тяжелой атлетики в Доме спорта «Динамо». С этого времени в городе стали регулярно проводиться краевые и городские соревнования. Иванов сам активно выступал на помосте, является рекордсменом Красноярского края в весовых категориях 82,5 кг, 90 и свыше 90 кг. Впоследствии он одним из первых в Сибири стал судьей Всесоюзной категории по тяжелой атлетике. Большая плеяда красноярских спортсменов и тренеров была воспитана Ивановым.
Юрий Павлович принимал участие в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и храбрость был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
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