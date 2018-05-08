Телеканал «Звезда» представляет серию анимированных историй ко Дню Победы

Телеканал «Звезда» создал пять анимированных зарисовок по мотивам рассказов участников Великой Отечественной войны.

Телеканал «Звезда» создал анимированные ролики о Великой Отечественной войне, в основу которых легли реальные истории, собранные в сборнике рассказов участников и очевидцев тех событий.

В 2015 году в день 70-летия Великой Победы ТРК «Звезда» и издательство «АСТ» объявили о начале народного проекта «Как мы пережили войну». Самые пронзительные воспоминания о фронтовой и тыловой жизни, архивные фотографии, рассказы тех, кто пережил битвы, оккупацию, эвакуацию, плен составили народный сборник историй. В него вошло более сотни уникальных историй от очевидцев, участников, от их детей, внуков и даже правнуков.

Телеканал «Звезда» создал серию анимированных роликов по мотивам вошедших в сборник рассказов. Первые из них были выпущены в 2017 году в День памяти и скорби. Кроме того, фрагменты народных историй можно было услышать в эфире радио «Звезда» в спецпрограмме, приуроченной ко Дню Победы.

В этом году телеканал «Звезда» продолжил восстанавливать картины из прошлого. Пять новых анимированных роликов рассказывают истории участников тех событий.