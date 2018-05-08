Ещё
Телеканал «Звезда» представляет серию анимированных историй ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеканал «Звезда» представляет серию анимированных историй ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» создал пять анимированных зарисовок по мотивам рассказов участников Великой Отечественной войны.
Телеканал «Звезда» создал анимированные ролики о Великой Отечественной войне, в основу которых легли реальные истории, собранные в сборнике рассказов участников и очевидцев тех событий.
В 2015 году в день 70-летия Великой Победы ТРК «Звезда» и издательство «АСТ» объявили о начале народного проекта «Как мы пережили войну». Самые пронзительные воспоминания о фронтовой и тыловой жизни, архивные фотографии, рассказы тех, кто пережил битвы, оккупацию, эвакуацию, плен составили народный сборник историй. В него вошло более сотни уникальных историй от очевидцев, участников, от их детей, внуков и даже правнуков.
Телеканал «Звезда» создал серию анимированных роликов по мотивам вошедших в сборник рассказов. Первые из них были выпущены в 2017 году в День памяти и скорби. Кроме того, фрагменты народных историй можно было услышать в эфире радио «Звезда» в спецпрограмме, приуроченной ко Дню Победы.
В этом году телеканал «Звезда» продолжил восстанавливать картины из прошлого. Пять новых анимированных роликов рассказывают истории участников тех событий.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин будет использовать новый лимузин серии «Кортеж» - Песков В Екатеринбурге сын фронтовика получил награду отца спустя 73 года Ветеран КГБ Алексей Григорьевич Вершинин провел урок мужества с юнармейским отрядом «Новое поколение» в клубе российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко458
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение