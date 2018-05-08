Губернатор Кубани поздравит ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы 

8 мая Вениамин Кондратьев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В праздничном мероприятии также будет участвовать председатель краевого совета Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Шендрик.
После торжественной части состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Кубани.
Кроме того, губернатор проведет личную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.