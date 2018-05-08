Медведевский призыв: Мутко дом построит, Голодец научит в футбол играть

Рекомендовав на пост премьера Дмитрия Медведева , глава государства Владимир Путин , вызвал у своих избирателей массу вопросов. О том, почему «гарант» пошел на этот шаг «Свободная пресса» уже сообщала. Некоторые авторитетные эксперты сделали прогнозы и относительно будущего развития страны.

А сам новый-старый премьер (думается, сомнений в том, что Медведев будет официально утвержден Госдумой ни у кого не возникает) тут же озвучил кандидатуры своих заместителей и большинство членов своего кабинета. Казалось бы, за последние полтора — два десятилетия уже можно привыкнуть ко всему. Но нет! Озвученный любителем айфонов состав правительства заставил кого-то застыть в ступоре, а кого-то просто громко хохотать. Особенное недоумение вызывают две кандидатуры, вернее, те сферы деятельности, которые им поручили курировать. Многолетнего и как казалось вечного «первого спортсмена страны» Виталия Мутко теперь перебрасывают на строительство, а на его место рекомендована Ольга Голодец , курировавшую до этого здравоохранение, образование, культуру, туризм, социальную сферу.

«Английский я знаю!»

— Закончится чемпионат мира по футболу и все. Завяжу. Вообще уйду из спорта.

— Куда?!

— Да куда угодно. Могу мотористом — матросом работать. Могу дома строить. Или в Министерство иностранных дел уйду. Английский я знаю!

Этот переделанный диалог между героями Савелия Крамарова Георгия Вицина из кинофильма «Джентельмены удачи», судя по происходящим событиям, вполне мог звучать в кремлевских коридорах, где одним из собеседников был бы как раз Виталий Леонтьевич Мутко.

И ведь действительно, все вышеперечисленные факты в биографии вице-премьера были. И учеба в ПТУ на моториста, и работа партийным чиновником и одним из заместителей в мэрии Собчака (вместе с Владимиром Путиным), где он курировал социалку. Кстати, именно в тот период разгорелся скандал с фондом «Ветеран» по поводу ваучеров, что во многом предопределило поражение Собчака на следующих выборах мэра.

О деятельности Мутко на посту главы российской спорта известно даже простым бабушкам у подъездов. Также как и знание английского языка. Фразы «фром мой харт» и «ай гарантиз» стали фольклором. Владимир Путин в свое время даже подарил ему англо-русский словарь.

В результате его деятельности сборная России по футболу занимает место в седьмом десятке рейтинга ФИФА, «благодаря» допинговым скандалам весь остальной российский спорт дышит на ладан, а триумф Сочи-2014, мягко говоря, поставлен под сомнение. Сам Мутко пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от посещения Олимпийских игр.

После рекомендации Медведева о назначении его на пост вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики (тут, видимо, учтен опыт «блестящей» работы в петербургской мэрии), в соцсетях пошла гулять горькая шутка о том, что теперь нужно аккуратно ходить мимо новостроек и ни в коем случае в них не вселяться. А самое любопытное, что одну из самых криминальных сфер возглавит человек, который на многие обвинения со стороны тех же МОК и ВАДА отвечал: «Ноу криминалити»…

— У Виталия Леонтьевича есть опыт строительства, — заявил «СП» председатель и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин . — В самом начале деятельности на посту министра спорта была программа строительства искусственных полей по всей России, а затем он курировал и строительство арен к чемпионату мира.

Непонятно, шутил Сорокин или говорил серьезно. Вопрос не праздный. Поскольку во время оглашения Медведевым списка кандидатур в зале раздавались смешки и даже слышались реплики: «Это смешно».

И еще один момент. Мутко ведь официально не ушел с поста главы Российского футбольного союза (РФС), а только «приостановил» свою деятельность и после ЧМ-2018 намеревается судиться с МОК и ВАДА. И как теперь? Взаимоотношения со спортом, которые длились у него с 1997 года (когда он официально стал президентом «Зенита» ) у Виталия Леонтьевича закончились?

«Хочу, чтобы головой, головой били!»

На фоне Мутко даже назначение на спорт Ольга Голодец выглядит не таким шокирующим и нелепым. Поскольку, как было сказано выше, хуже уже быть не может. А по имеющейся у «СП» информации, после окончания Чемпионата мира-2018, руководство страны, говоря по-простому «забьет» на спорт. Тех денег, той пропаганды, того внимания и раскрутки уже не будет. Понятно, что свою любимую забаву — хоккей, Путин не бросит, и будет также забрасывать полную авоську шайб в показательных матчах. Но в целом «пояса затянут» туго. А поэтому, как рассуждают в высоких кабинетах, какая разница, кто формально будет стоять у руля.

Правда, есть один нюанс. В спорте, как и востальных сферах надо разбираться. А о взаимоотношениях Ольги Юрьевны со спортом публично известно только одно: работая в свое время в собянинском правительстве Москвы , она вручала призы победителям и призерам теннисного турнира «Кубок Кремля».

Но театр абсурда продолжается. Причем не только в кремлевских коридорах. Так, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева , комментируя новые назначения для ряда СМИ, заявила, что они «попали точно в цель», а про Ольгу Голодец, в частности сказала:

— Это энергичный и опытный человек — лучшая кандидатура для решения очень серьезных проблем в российском спорте. Со спортом у нас ситуация такая сложная, что хорошо, что человек, зарекомендовавший себя в социальной сфере, займется этим вопросом. Для того, чтобы проводить реформы и программы, вовсе не обязательно бегать по лыжне и стрелять в мишень. Тот факт, что Ольга Юрьевна не имеет опыта в большом спорте, не говорит, что она не может этим заниматься!

От такого комментария воистину теряется дар речи. Опять же, как стало известно «СП», после оглашения «медведевского списка», сама Ольга Юрьевна в кулуарах кремелевских коридоров, эмоционально заявила: «Скоро чемпионат мира по футболу. Я хочу, чтобы наши футболисты ногами точно и красиво по воротам попадали. И чтобы головой, головой били!»

Уже нарисовалась картина, когда руководителей международной федерации футбола (ФИФА) наряду с другими встречает и Ольга Голодец, и говорит подобные спичи…

Под кальку Политбюро

Вот так. Наивно думалось, что в каждой сфере должны быть профессионалы, оказывается это совсем необязательно. Невольно вспоминается монолог нашего замечательного сатирика Аркадия Райкина , который почти полвека назад сказал, что если человек не справился с сельским хозяйством, его кидают на культуру и наоборот. А он при этом ещё гордо заявляет: готов работать везде, «куда пошлют». Нынешняя власть пытается в своей работе сделать ту самую кальку престарелого Политбюро 60-70-х годов. Только один нюанс: все-таки люди там были на несколько порядков профессиональнее.

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