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Гольф-клуб Министерства иностранных дел купил билеты на ЧМ-2018 на 1,3 млн рублей
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Гольф-клуб Министерства иностранных дел купил билеты на ЧМ-2018 на 1,3 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Московский загородный гольф-клуб «Москоу Кантри Клаб», входящий в структуру «Главного производтвенно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ» приобрел билеты на ЧМ-2018 на общую сумму 1,322 млн руб., следует из документов организации.
«Приобретение билетов на Чемпионат мира ФИФА 2018 для представительских нужд ГлавУпДК при МИД России и филиала МЗК «Москоу Кантри Клаб»», — говорится в документах.
В техническом задании указано, что организация приобретает 58 билетов первой категории на шесть московских матчей: Германия-Мексика, Бельгия-Тунис, Дания-Франция, а также на два матча 1/8 финала и матч ½ финала в Лужниках.
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