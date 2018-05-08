Гольф-клуб Министерства иностранных дел купил билеты на ЧМ-2018 на 1,3 млн рублей

Московский загородный гольф-клуб «Москоу Кантри Клаб», входящий в структуру «Главного производтвенно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ » приобрел билеты на ЧМ-2018 на общую сумму 1,322 млн руб., следует из документов организации.

«Приобретение билетов на Чемпионат мира ФИФА 2018 для представительских нужд ГлавУпДК при МИД России и филиала МЗК «Москоу Кантри Клаб»», — говорится в документах.

В техническом задании указано, что организация приобретает 58 билетов первой категории на шесть московских матчей: Германия-Мексика, Бельгия-Тунис, Дания-Франция, а также на два матча 1/8 финала и матч ½ финала в Лужниках.