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Манджукич — в заявке «Ювентуса» на финал Кубка Италии
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Манджукич — в заявке «Ювентуса» на финал Кубка Италии 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
«Ювентус» огласил заявку на финал Кубка Италии с «Миланом». После недельного отсутствия из-за травмы в состав «Старой Сеньоры» вернется нападающий Марио Манджукич. Игра состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо; защитники: Маттиа Де Шильо, Мехди Бенатиа, Алекс Сандру, Андреа Барцальи, Бенедикт Хеведес, Даниэле Ругани, Штефан Лихтштайнер; полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блз Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентакур; нападающие: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Федерико Бернардески.
Отметим, что «Ювентус» выиграл три последних розыгрыша Кубка Италии.
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