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Лаборатория Спортивной Медицины НПЦ ДП приняла участие в сборах детской следж-хоккейной лиги в Сочи
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Лаборатория Спортивной Медицины НПЦ ДП приняла участие в сборах детской следж-хоккейной лиги в Сочи 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В рамках пилотного проекта «Москва как стартовая площадка паралимпийского движения» Лаборатория Научно-практического центра детской психоневрологии приняла участие во всероссийских учебно-тренировочных сборах детской следж-хоккейной лиги.
В конце апреля в Сочи учебно-тренировочные сборы провела детская следж-хоккейная лига. В них приняли участие 24 юных спортсмена из самых разных регионов нашей страны, в том числе и из Москвы. Эти сборы стали четвертыми по счету за прошедший год.
В среднем, каждая такая смена длится 10 дней. Все это время у ребят проходит в режиме интенсивных тренировок и специальных спортивных мероприятий: мастер-классов от профессиональных паралимпийцев и других гостей. В каждый тренировочный день входят не только занятия на ледовой арене, но и зарядка на свежем воздухе, занятия йогой, растяжка и восстанавливающие процедуры.
Лаборатория Спортивной Медицины НПЦ ДП в рамках пилотного проекта «Москва как стартовая площадка паралимпийского движения» осуществляет медицинское сопровождение следж-хоккеистов, помогая ребятам выбирать самый оптимальный режим нагрузки и проведения тренировочных мероприятий. В режиме реального времени команда врачей проводит мониторинг состояния каждого спортсмена и на основе показателей здоровья, помогает корректировать объем нагрузки и совершенствовать качество тренировочного процесса.
Своими впечатлениями о прошедших сборах поделилась директор Научно-практического центра детской психоневрологии, главный главный детский невролог города Москвы Татьяна Батышева:
«Следж-хоккей — удивительный, особенный вид спорта, и таким его делают, конечно же, сами ребята! Лаборатория Спортивной медицины нашего центра обеспечивает медицинское сопровождение юных спортсменов на всех этапах, поддерживая и помогая. Хоккеисты приезжают сюда регулярно разными составами, постоянно сменяя друг друга. Подготовка проходит комплексно, по самым разным направлениям.
Я горжусь нашими спортсменами и их результатами, и желаю каждому из них новых и новых побед! И благодарю всех тренеров, наставников и своих коллег-врачей за то, что каждая маленькая мечта здесь может стать большим открытием!»
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