Клуб «Молот-Прикамье» продолжит выступления в Высшей хоккейной лиге

Сегодня министерство спорта Пермского края предоставило хоккейному клубу «Молот-Прикамье» гарантии финансирования — 100 млн рублей на сезон 2018-2019 год. Благодаря этому клуб продолжит игры в Высшей хоккейной лиге.

С нового сезона для заявки в ВХЛ требовалось приложение спонсорских контрактов — в качестве гарантии финансирования клуба.

— Хоккейный клуб и его болельщики благодарят губернатора Максима Решетникова и главу краевого министерства спорта и туризма Олега Глызина за поддержку и доверие, которое сложно переоценить в это непростое время, — говорят в руководстве клуба. — Нам предстоит большая работа и в спортивном плане, и в части оптимизации бюджета, и в работе по привлечению спонсоров.

Общий бюджет клуба должен составить около 150 млн рублей.

В марте пермские хоккеисты сыграли последний официальный матч в сезоне 2017-2018 и выбыли из плей-офф, уступив «Динамо СПБ». Следующие игры начнутся уже осенью под руководством нового тренера из Караганды.