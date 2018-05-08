«Атланта» — «Канзас Сити». Прогноз и ставки на матч футбольной лиги MLS 10 мая

«Атланта»

Футболисты «Атланты» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 22 очка.

В девяти сыгранных матчах подопечные Херардо Мартино одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В трех последних матчах «Атланта» поочередно обыграла «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0), «Монреаль Импакт» (4:1) и «Чикаго Файр» (2:1).

Среди лучших бомбардиров первенства сразу два игрока «Атланты» — Хосеф Мартинес, забивший семь голов, и Мигель Альмирон , в активе которого шесть мячей.

В лазарете команды находятся защитник Хосе Эрнандес, а также вратари Митч Хильдебрандт и Алек Канн

«Канзас Сити»

Игроки «Канзас Сити» лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 очков.

Команда Питера Джозефа Вермеса одержала шесть побед при двух ничьих и двух поражениях.

В трех последних матчах «Канзас» разгромил «Ванкувер Уайткэпс» (6:0), проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1), а также одолел «Колорадо Рэпидз» (1:0).

Впрочем, Гутьеррес выбыл на два-три месяца из-за операции по удалению грыжи. Также среди травмированных значится вратарь Адриан Зендехас.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1,65, победа «Канзас Сити» — 5,20, ничья — 3,90.

Действительно, в последних играх чаще побеждают подопечные Херардо Мартино, однако не стоит недооценивать и гостей, которые в этом сезоне играют очень результативно.

Даже без Гутьерреса в составе «Канзас Сити» способен дать бой на «Мерседес-Бенц Стэдиум», так что мы ждем результативной встречи и предлагаем ставить на «тотал голов больше 3» за 1,87.

Обе команды большинство своих мячей забили во вторых таймах, поэтому ставка «второй тайм результативнее первого» за 1,94 не лишена смысла.