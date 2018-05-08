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В Google рассказали, как россияне планируют следить за чемпионатом мира
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В Google рассказали, как россияне планируют следить за чемпионатом мира 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Обнародованы результаты исследования Google о том, как в России будут следить за чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Google.
75% россиян планируют следить за новостями о Чемпионате мира хотя бы раз в день, а 31% собирается делать это на YouTube. Каждый третий пользователь смотрит спортивные события в интернете, а 90% болельщиков используют мобильные устройства во время просмотра игр.
К чемпионату на YouTube появится много сопутствующего контента: интервью с игроками и тренерами, тренировки сборных, обзоры стадионов и так далее. В этом году официальный контент по Чемпионату мира будут публиковать на своих YouTube-каналах «Матч ТВ», «Россия 24», «Россия 1» и «Первый канал». Пользователям будут доступны обзоры всех матчей, аналитика от экспертов, ток-шоу о событиях чемпионата, истории пути сборных к участию в FIFA-2018 и многое другое — всего более 2 500 роликов. 82% российских фанатов заявили о том, что будут смотреть YouTube чаще, если на нем появится официальный контент.
Каждый месяц 25 млн просмотров на YouTube в России обеспечивают обзоры спортивных событий. В среднем часы просмотров спортивного контента в России растут на 150% в месяц, согласно данным Google. Будем держать вас в курсе последних цифр, а если захотите узнать самые актуальные события в мире спорта, откройте YouTube — он всегда под рукой.
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