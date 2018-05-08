В Олимпийском Центре им. братьев Знаменских прошел открытый московский турнир по каратэ

Мероприятие было посвящено памяти москвичей, павших в бою за Отечество. Участниками турнира стали около 400 спортсменов от 6 до 40 лет.

Площадкой для проведения соревнований по правилам Всестилевого каратэ и правила киокушинкай каратэ стал Олимпийский Центр им. братьев Знаменских, расположенный на Стромынке.

Среди гостей были глава МО Сокольники Л. Коврикова, заместитель главы управы района Сокольники И. Ганцель, народные избранники, общественные деятели, ветераны силовых ведомств и участники Великой Отечественной войны.

Турнир прошел под эгидой Международной общественной организации «Ассоциация Витязей», Московской ассоциации боевых искусств, Российской ассоциации каратэ Шотокан, Союза киокушинкай каратэ России. Поддержку в проведении соревнования оказал Департамент по национальной политике и межрегиональным связям Москвы.