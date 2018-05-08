В рамках акции «Твой выбор» сотрудники МВД УР встретились с юными футболистами

Вчера в Ижевске в рамках профилактической акции старшеклассники школы футбола Футбольного клуба «Зенит-Ижевск» встретились с представителями Министерства внутренних дел и Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

Напомним, региональное МВД проводит акцию «Твой выбор» с 5 по 15 мая. Основная цель акции — профилактика распространения идеологии экстремизма среди молодежи и групповых преступлений с участием несовершеннолетних.

Перед спортсменами выступил заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Гавриков . Дмитрий Александрович напомнил ребятам о том, что для построения сильного государства необходимо воспитать в себе и в своих сверстниках уважительное отношение к окружающим, вне зависимости от их расовой, национальной и социальной принадлежности. И именно на ребят, дисциплинированных и сплоченных футболом, сегодня возлагаются большие надежды, поскольку они могут стать примером толерантного поведения как для подрастающего поколения футболистов, так и для болельщиков одного из самых любимых видов спорта в России.

Со спортсменами также побеседовали начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних Вероника Малькова и начальник отделения Центра по противодействию экстремизму Константин Полчередников. Полицейские рассказали ребятам об ответственности за совершение различных преступлений и правонарушений, в том числе экстремистского характера, а также призвали всегда направлять свои знания, силы и энергию в конструктивное русло и постараться уберечь себя и своих близких от вовлечения в преступную деятельность.

В завершение мероприятия футболистов поздравили с наступающим праздником Великой Победы и пожелали всегда хранить мир и согласие в своих домах и своей стране.