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В рамках акции «Твой выбор» сотрудники МВД УР встретились с юными футболистами
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В рамках акции «Твой выбор» сотрудники МВД УР встретились с юными футболистами 

Советский спорт 46 минут назад
Фото: Советский спорт
Вчера в Ижевске в рамках профилактической акции старшеклассники школы футбола Футбольного клуба «Зенит-Ижевск» встретились с представителями Министерства внутренних дел и Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Напомним, региональное МВД проводит акцию «Твой выбор» с 5 по 15 мая. Основная цель акции — профилактика распространения идеологии экстремизма среди молодежи и групповых преступлений с участием несовершеннолетних.
Перед спортсменами выступил заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Гавриков. Дмитрий Александрович напомнил ребятам о том, что для построения сильного государства необходимо воспитать в себе и в своих сверстниках уважительное отношение к окружающим, вне зависимости от их расовой, национальной и социальной принадлежности. И именно на ребят, дисциплинированных и сплоченных футболом, сегодня возлагаются большие надежды, поскольку они могут стать примером толерантного поведения как для подрастающего поколения футболистов, так и для болельщиков одного из самых любимых видов спорта в России.
Со спортсменами также побеседовали начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних Вероника Малькова и начальник отделения Центра по противодействию экстремизму Константин Полчередников. Полицейские рассказали ребятам об ответственности за совершение различных преступлений и правонарушений, в том числе экстремистского характера, а также призвали всегда направлять свои знания, силы и энергию в конструктивное русло и постараться уберечь себя и своих близких от вовлечения в преступную деятельность.
В завершение мероприятия футболистов поздравили с наступающим праздником Великой Победы и пожелали всегда хранить мир и согласие в своих домах и своей стране.
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