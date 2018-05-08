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Российские актёры снялись в ролике РЕН ТВ к 9 мая
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Российские актёры снялись в ролике РЕН ТВ к 9 мая 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Специально к 9 мая РЕН ТВ запустил ролик с участием известных российских актёров. В эфире телеканала Михаил Пореченков, Пётр Фёдоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко читают трогательное стихотворение «Кукла», написанное Вероникой Тушновой в 1943 году. Вероника Тушнова — советская поэтесса, на строки которой была создана песня «Не отрекаются любя». «Кукла» рассказывает об ужасах войны через призму детской игрушки, которую обронили на железных путях.
РЕН ТВ также представил ролик, в котором главные роли исполнили московские школьники. Ребята участвуют в «невидимых» батальных сценах, используя ветки деревьев вместо настоящего оружия. В конце ролика один из мальчиков произносит фразу «мы не знаем настоящей войны — потому что они подарили нам жизнь». И обнимает ветерана, выражая благодарность за Победу и мирное небо над головой.
Специальные ролики ко Дню Победы можно увидеть в эфире РЕН ТВ и на страницах телеканала в социальных сетях. РЕН ТВ уже не первый раз представляет к 9 мая ролик с участием российских знаменитостей. В прошлом году телеканал запустил клип «Тёмная ночь», в котором одну из самых любимых песен военных лет исполнили Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юля Чичерина, Владимир Кристовский («Ума2рман»), Вадим Степанцов и Сергей Галанин. Ролик набрал миллионы просмотров в социальных сетях.
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