Российские актёры снялись в ролике РЕН ТВ к 9 мая

РЕН ТВ также представил ролик, в котором главные роли исполнили московские школьники. Ребята участвуют в «невидимых» батальных сценах, используя ветки деревьев вместо настоящего оружия. В конце ролика один из мальчиков произносит фразу «мы не знаем настоящей войны — потому что они подарили нам жизнь». И обнимает ветерана, выражая благодарность за Победу и мирное небо над головой.