В Москве пройдет XII Кубок Президента Российской Федерации по самбо

25 мая 2018 года в Москве в УСЗК РГУФК СМИТ (Сиреневый бульвар, д. 2) пройдет Кубок Президента Российской Федерации по самбо, приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения самбо и 100-летия ГЦОЛИФКа.

Помимо этого, в день соревнований в 15:00 на Аллее Славы состоится митинг и открытие бюста Е. М. Чумакова. На мероприятие приглашены выпускники ГЦОЛИФКа, его личные ученики, заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта, академики и другие ВИП-гости.

Организаторы соревнований:

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

Всероссийская федерация самбо

Федерация самбо Москвы

Кубок Президента Российской Федерации по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо распоряжением Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2006 году. Впервые престижнейший трофей был разыгран в 2007 году.

За прошедшее время эти соревнования стали одними из самых ярких и зрелищных спортивных мероприятий года, объединяющими под своими знамёнами большое количество людей, приверженных ценностям и идеям самбо.

В 2018 году в командных соревнованиях примут участие сильнейшие самбисты России среди силовых структур, неоднократные чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта, представляющие субъекты Российской Федерации.

Команды-участники ХII Кубка Президента Российской Федерации по самбо:

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации;

"Динамо-24";

Воздушно-десантные войска.

Участвуют мужчины в весовых категориях 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 килограммов.

Форма проведения турнира — «стенка на стенку», когда результат выявляется в командном зачете по сумме баллов, завоеванных спортсменами в девяти весовых категориях среди мужчин. Начинают поединки представители легких весовых категорий до 52 килограммов, а завершают богатыри свыше 100 килограммов. Командная борьба — это сосредоточие всего самого зрелищного и интересного, что есть в большом спорте: эмоционального накала, командного духа, воли к победе, мастерства.

Участвуют мужчины в весовых категориях 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 килограммов.

ПРОГРАММА:

25 мая 10.00 Начало соревнований, предварительные поединки.

15.00 Открытие бюста Е. М. Чумакова на аллее славы РГУФК СМИТ.

17.00 Церемония открытия турнира, финальные поединки. Награждение победителей и призеров.

Место проведения соревнований: УСЗК РГУФКСМИТ (Сиреневый бульвар, д. 2)

Вход для зрителей свободный!

Внимание! Церемония открытия турнира состоится в 17:00 часов!

Контакты: Всероссийская федерация самбо, пресс-атташе Иваницкая Анна 8-925-159-88-90 (моб.), anna.sambo2016@gmail.com Для аккредитации СМИ необходимо прислать заявку на электронную почту

до 23 мая!

СПРАВКА:

Основные правила соревнований по самбо

В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и ноги. В самбо броски можно проводить с помощью рук, ног и туловища.

В самбо баллы присуждаются за броски и удержания.

Бросок — это приём, с помощью которого самбист выводит соперника из равновесия и бросает на ковёр на какую-либо часть туловища или колени.

При удержании самбист, прижимаясь к сопернику любой частью туловища, удерживает его в этом положении в течение 20 секунд.

Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на спину, оставаясь в стойке, проведет болевой прием, наберет на 8 баллов больше соперника.

Пресс-служба Всероссийской федерации самбо