Определились среди детей чемпионы Измайлова по шашкам

Центр культуры и спорта «Измайлово» организовал турнир среди дошколят и школьников района Измайлово.

В ЦКС «Измайлово» на прошлой неделе состоялся праздничный турнир по шашкам среди детей дошкольного и школьного возраста. В турнире приняли участие 30 юных шахматистов, которые были разделены на две возрастные категории, а главным судьей стал тренер Владимир Михайлов

Турнир проходил живо и интересно. Юные шахматисты выигрывали друг у друга с переменным успехом, при этом девочки не отставали от мальчиков. Каждый хотел завоевать главный приз турнира и стать чемпионом района.