Определились среди детей чемпионы Измайлова по шашкам 

Центр культуры и спорта «Измайлово» организовал турнир среди дошколят и школьников района Измайлово.
В ЦКС «Измайлово» на прошлой неделе состоялся праздничный турнир по шашкам среди детей дошкольного и школьного возраста. В турнире приняли участие 30 юных шахматистов, которые были разделены на две возрастные категории, а главным судьей стал тренер Владимир Михайлов.
Турнир проходил живо и интересно. Юные шахматисты выигрывали друг у друга с переменным успехом, при этом девочки не отставали от мальчиков. Каждый хотел завоевать главный приз турнира и стать чемпионом района.
В итоге победителями чемпионата стали Алиса Бондаренко и Дмитрий Терещенко. Серебро досталось Ксении Шабаловой и Сергею Чеблакову. Замкнули тройку призеров — Максим Федоров и Алия Зулубохарова. Именно эти ребята и получили по окончании соревнований кубки и медали.