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Новосибирские рэперы проиграли баттл и вылетели из шоу на канале «Пятница!»
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Новосибирские рэперы проиграли баттл и вылетели из шоу на канале «Пятница!» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска вылетели в финале крупного проекта телеканала «Пятница!» — «Голос Улиц».
Музыканты не смогли пробиться в заключительный этап шоу.
«Мы вылетели в самом конце, в финале. Всего было восемь человек. Нас разделили по парам, и мы должны были придумать баттл против оппонента и написать новый трек. Четыре творческих единицы вышли в суперфинал, но мы пролетели, проиграли оппонентам», — рассказал корреспонденту НГС рэпер Дмитрий Захаркин.
Дмитрий и Сергей признались, что поначалу им не нравилась организация и отношения на площадке.
«Потом влились и погрузились в дружескую атмосферу. Всё было круто, всё понравилось. Феноменальный опыт, поработали с телеканалом», — рассказывает рэпер Дмитрий Захаркин.
В августе прошлого года сразу три новосибирские девушки попали в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушки покорили жюри своими вызывающими танцами.
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