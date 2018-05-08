Дзюба, скорее всего, вернется в сборную

Как стало известно «СЭ», 29-летний форвард Артем Дзюба , арендованный «Арсеналом» у "Зенита" до конца сезона-2017/18, будет включен в расширенное число кандидатов в сборную России на участие в ЧМ-2018.

Напомним, что в ближайшие дни каждая из 32 федераций стран-финалистов турнира должна отправить в ФИФА список до 35 игроков, из которых 23 войдут в окончательную заявку. При этом велика вероятность, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды — 18 мая 28 футболистов начнут отправятся в Австрию, где начнут подготовку к чемпионату мира. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах РФПЛ.