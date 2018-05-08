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Дзюба, скорее всего, вернется в сборную
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Дзюба, скорее всего, вернется в сборную 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», 29-летний форвард Артем Дзюба, арендованный «Арсеналом» у "Зенита" до конца сезона-2017/18, будет включен в расширенное число кандидатов в сборную России на участие в ЧМ-2018.
Напомним, что в ближайшие дни каждая из 32 федераций стран-финалистов турнира должна отправить в ФИФА список до 35 игроков, из которых 23 войдут в окончательную заявку. При этом велика вероятность, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды — 18 мая 28 футболистов начнут отправятся в Австрию, где начнут подготовку к чемпионату мира. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах РФПЛ.
Вместе с тем, в «список 35», по нашим данным, войдут 23-летний хавбек «Динамо» Александр Ташаев (26 игр, 7 мячей в этом чемпионате России), 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов (19, 6). В нем же, наряду с партнерами по клубу, окажутся 30-летние спартаковцы — полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров — но оба, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор, состав на который должен быть объявлен 11 мая. (Илья АНДРЕЕВ, Вячеслав КОРОТКИН)
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