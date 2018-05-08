Волейбол. Сборная России. Лига наций. Интервью с Анной Котиковой

Доигровщица казанского «Динамо» Анна Котикова поделилась ожиданиями от дебюта в составе сборной России на крупном международном турнире.

Чемпионку Европы и серебряного призёра чемпионата мира среди молодёжных команд Анну Котикову тренерский штаб казанского «Динамо» планировал аккуратно и постепенно подвести к основному составу, однако травма одного из лидеров клуба Элицы Василевой ускорил этот процесс. Котикова начала играть за основу и, несмотря на поражение в финальной серии от московского «Динамо», её игра в целом получила положительные отзывы у специалистов. И вот теперь молодую волейболистку ждёт дебют во взрослой сборной России в Лиге наций. «Чемпионат» побеседовал с Анной за неделю до старта турнира и узнал, с какими мыслями волейболистка подходит к этим матчам.

— Анна, давайте начнём с клубных дел. Как вы оцените для себя прошедший сезон? — В начале сезона, конечно, я больше была на замене и выходила только на усиление подачи. В основном я в игре не участвовала, но при этом в тренировочном процессе участвовала полностью. Меня постепенно подводили к основному составу, но было тяжело, потому что в команде были игроки с большим опытом и более высокого класса. Так что было логично, что предпочтение тогда отдавали им. А в конце сезона так получилось, что травму получила Элица Василева . Была безысходная ситуация, по большому счёту, так как некому было играть на этой позиции. Понятно, что это был для меня огромный шанс, особенно с учётом того, с какими командами мне предстояло сыграть. Получила большой игровой опыт, это несомненно.

— Как в тренерском штабе команды оценили вашу игру в конце сезона? Был ли уже разговор по этому поводу? — Да, был уже разговор. В тренерском штабе отметили, что остались довольны моей игрой. Понятно, что мне ещё предстоит над многим работать, но в целом похвалили и сказали, что я молодец. При это я сама прекрасно понимаю опять же, что надо дальше прогрессировать.

— Перейдём от клубных дел к делам взрослой национальной сборной, за которую вы скоро дебютируете в рамках Лиги наций. Какие у вас ожидания от этого турнира и как будет проходить подготовка? — В сборную вызвано очень много молодых игроков. Вероятно, делается упор на постепенно омоложение команды. Но при этом всё равно в сборной остаётся немало опытных девчонок, так что для молодых волейболисток поработать с такими игроками будет очень ценным опытом. Ведь это игроки очень высокого уровня. Они нам активно подсказывают, помогают во всём. Это большой шанс для молодёжи, чтобы показать себя.

— Лига наций — очень сложный турнир не только из-за высокого уровня соперников, но и с физической точки зрения. Всем командам предстоит сыграть 15 матчей за месяц. Готовы к такому марафону? Может быть, как раз более опытные игроки дали какой-то совет? — Как раз по этому поводу я пока ещё ни с кем не разговаривала. В любом случае это будет очень нелегко, но я стараюсь подготовиться по-максимуму! — В прошлом году вы стали серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд, где выступали как раз под руководством Вадима Панкова . Какие впечатления остались от работы с нынешним главным тренером основной сборной? — Вадим Анатольевич много очень работает с молодыми игроками. В этом сезоне, как и во многих других в принципе, он работал главным тренером «Заречья-Одинцово», где тоже очень много молодёжи. Очевидно, он зарекомендовал себя как сильный специалист, причём как в работе с молодыми, так и со взрослыми волейболистками. У него очень интересный план тренировок.

— В составе сборной на Лигу наций будут девушки, с которыми вы играли вместе и на молодёжном уровне, и ваши партнёры по казанскому «Динамо». Это облегчит процесс вливания в коллектив? — Безусловно, мне будет спокойнее, потому что я знаю, что в сборной у меня будет немало хороших знакомых. Но всё равно я знакомлюсь и с другими девочками, конечно же. У нас совершенно нет такого, что мы забиваемся группами по углам или бегаем от кого-то (улыбается). У нас очень дружная команда, и мы все работаем вместе. Каждый раз, когда приходишь в новую команду, у тебя появляются новые знакомства, новые подруги. В спорте это вообще обычное дело. — В завершение беседы хотелось бы узнать, какие у вас самые яркие детские или юношеские воспоминания от игры женской сборной России в предыдущие годы? — Наверное, я назову чемпионат мира 2010 года, когда сборная России выиграла золотые медали. Я помню, что ещё была совсем маленькой и смотрела на диване вместе со всей семьёй. Тогда наши в тяжёлом, но невероятно интересном матче выиграли у Бразилии со счётом 3:2. На самом деле очень хорошо помню те моменты. У меня сестра же тоже волейболистка, так что мы сидели как будто на трибуне и очень сильно болели за девчонок! Всем сердцем желали победы нашей сборной, и как же здорово, что тогда всё получилось!