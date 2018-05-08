Волейбол. Сборная России. Лига наций. Интервью с Анной Котиковой 

Доигровщица казанского «Динамо» Анна Котикова поделилась ожиданиями от дебюта в составе сборной России на крупном международном турнире.
Чемпионку Европы и серебряного призёра чемпионата мира среди молодёжных команд Анну Котикову тренерский штаб казанского «Динамо» планировал аккуратно и постепенно подвести к основному составу, однако травма одного из лидеров клуба Элицы Василевой ускорил этот процесс. Котикова начала играть за основу и, несмотря на поражение в финальной серии от московского «Динамо», её игра в целом получила положительные отзывы у специалистов. И вот теперь молодую волейболистку ждёт дебют во взрослой сборной России в Лиге наций. «Чемпионат» побеседовал с Анной за неделю до старта турнира и узнал, с какими мыслями волейболистка подходит к этим матчам.
— Анна, давайте начнём с клубных дел. Как вы оцените для себя прошедший сезон? — В начале сезона, конечно, я больше была на замене и выходила только на усиление подачи. В основном я в игре не участвовала, но при этом в тренировочном процессе участвовала полностью. Меня постепенно подводили к основному составу, но было тяжело, потому что в команде были игроки с большим опытом и более высокого класса. Так что было логично, что предпочтение тогда отдавали им. А в конце сезона так получилось, что травму получила Элица Василева. Была безысходная ситуация, по большому счёту, так как некому было играть на этой позиции. Понятно, что это был для меня огромный шанс, особенно с учётом того, с какими командами мне предстояло сыграть. Получила большой игровой опыт, это несомненно.
— Как в тренерском штабе команды оценили вашу игру в конце сезона? Был ли уже разговор по этому поводу? — Да, был уже разговор. В тренерском штабе отметили, что остались довольны моей игрой. Понятно, что мне ещё предстоит над многим работать, но в целом похвалили и сказали, что я молодец. При это я сама прекрасно понимаю опять же, что надо дальше прогрессировать.
— Перейдём от клубных дел к делам взрослой национальной сборной, за которую вы скоро дебютируете в рамках Лиги наций. Какие у вас ожидания от этого турнира и как будет проходить подготовка? — В сборную вызвано очень много молодых игроков. Вероятно, делается упор на постепенно омоложение команды. Но при этом всё равно в сборной остаётся немало опытных девчонок, так что для молодых волейболисток поработать с такими игроками будет очень ценным опытом. Ведь это игроки очень высокого уровня. Они нам активно подсказывают, помогают во всём. Это большой шанс для молодёжи, чтобы показать себя.
— Лига наций — очень сложный турнир не только из-за высокого уровня соперников, но и с физической точки зрения. Всем командам предстоит сыграть 15 матчей за месяц. Готовы к такому марафону? Может быть, как раз более опытные игроки дали какой-то совет? — Как раз по этому поводу я пока ещё ни с кем не разговаривала. В любом случае это будет очень нелегко, но я стараюсь подготовиться по-максимуму! — В прошлом году вы стали серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд, где выступали как раз под руководством Вадима Панкова. Какие впечатления остались от работы с нынешним главным тренером основной сборной? — Вадим Анатольевич много очень работает с молодыми игроками. В этом сезоне, как и во многих других в принципе, он работал главным тренером «Заречья-Одинцово», где тоже очень много молодёжи. Очевидно, он зарекомендовал себя как сильный специалист, причём как в работе с молодыми, так и со взрослыми волейболистками. У него очень интересный план тренировок.
— В составе сборной на Лигу наций будут девушки, с которыми вы играли вместе и на молодёжном уровне, и ваши партнёры по казанскому «Динамо». Это облегчит процесс вливания в коллектив? — Безусловно, мне будет спокойнее, потому что я знаю, что в сборной у меня будет немало хороших знакомых. Но всё равно я знакомлюсь и с другими девочками, конечно же. У нас совершенно нет такого, что мы забиваемся группами по углам или бегаем от кого-то (улыбается). У нас очень дружная команда, и мы все работаем вместе. Каждый раз, когда приходишь в новую команду, у тебя появляются новые знакомства, новые подруги. В спорте это вообще обычное дело. — В завершение беседы хотелось бы узнать, какие у вас самые яркие детские или юношеские воспоминания от игры женской сборной России в предыдущие годы? — Наверное, я назову чемпионат мира 2010 года, когда сборная России выиграла золотые медали. Я помню, что ещё была совсем маленькой и смотрела на диване вместе со всей семьёй. Тогда наши в тяжёлом, но невероятно интересном матче выиграли у Бразилии со счётом 3:2. На самом деле очень хорошо помню те моменты. У меня сестра же тоже волейболистка, так что мы сидели как будто на трибуне и очень сильно болели за девчонок! Всем сердцем желали победы нашей сборной, и как же здорово, что тогда всё получилось!