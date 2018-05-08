Почти 450 студентов Орехово‑Зуева приняли участие в забеге в честь 73‑й годовщины Победы

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Орехово-Зуеве в рамках областной акции «73 километра Победы», в ней поучаствовали почти 450 школьников и студентов, передает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства.

«В сегодняшнем (8 мая — ред.) забеге по улицам города участвуют школьники и студенты из 28 учебных заведений, почти 450 человек. И для меня большая честь приветствовать от главы округа и от себя лично участников пробега, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня вы бежите в честь фронтовиков, тем самым, выражая признательность поколению победителей и отдавая дань памяти тем, кто ценой жизни принес свободу нашей Родине», — сказала заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево Ирина Кузнецова

Перед стартом юные атлеты возложили цветы к памятнику на привокзальной площади и получили напутствие «победить». Маршрут протяженностью 4 490 метров разделили на 16 этапов по количеству участников в каждой команде (самый короткий отрезок — длиной в 210 метров, самый длинный — 350). Организатором мероприятия выступил комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физкультуре администрации. Главный судья соревнований — тренер по легкой атлетике Вячеслав Поликанов. Ведущим-комментатором стал ветеран, мастер спорта по легкой атлетике Александр Послед.

По сведениям агентства, за команды болели одноклассники и однокурсники. По всей дистанции сотрудники отдела ГИБДД обеспечивали безопасность марафонцев.

После финиша последнего участника состоялось вручение кубков, медалей и дипломов. В тройке лидеров-школьников в этом году оказались команды: муниципального лицея, школ №№12 и 17. Среди средне-специальных и высших учебных заведений победу одержали представители социально-технологического техникума ГГТУ, серебро получили студенты Государственного гуманитарно-технологического университета, бронзовые награды у ребят из железнодорожного техникума имени Бондаренко.