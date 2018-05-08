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Стадион аплодисментами почтил память умершей трёхлетней дочери фаната «Спарты»
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Стадион аплодисментами почтил память умершей трёхлетней дочери фаната «Спарты» 

Чемпионат.com 1 час назад
Болельщики роттердамской «Спарты» поддержали своего товарища, у которого недавно умерла маленькая дочь.
У Жюля Делдера, большого поклонника «Спарты», скоропостижно скончалась трёхлетняя дочь. Болельщики роттердамцев решили оказать поддержку своему товарищу и почтили память девочки аплодисментами во время матча с «Хераклесом» в 34-м туре чемпионата Нидерландов (2:5).
Видеоролик с матча «Спарты» в своём «твиттере» опубликовал журналист Деннис ван Берген.
«Спарта» по итогам нынешнего сезона заняла предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Эредивизии.
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