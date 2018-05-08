Стадион аплодисментами почтил память умершей трёхлетней дочери фаната «Спарты»

«Спарта» по итогам нынешнего сезона заняла предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Эредивизии.

Видеоролик с матча «Спарты» в своём «твиттере» опубликовал журналист Деннис ван Берген.

Болельщики роттердамской «Спарты» поддержали своего товарища, у которого недавно умерла маленькая дочь.

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