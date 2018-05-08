Тополь Победы высадили в открывшейся Аллее памяти в Калуге

ТАСС , 8 мая. Аллею памяти открыли в Калуге в сквере имени Маршала Г. К. Жукова, посадив тополь Победы, специально привезенный из Волгограда. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

"В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калуге открыли Аллею памяти. В сквере Маршала Жукова состоялось открытие мемориальной экспозиции «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы», где размещены информационные конструкции с 224 портретами калужан — участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы", — сказали в пресс-службе.

По словам губернатора области Анатолия Артамонова, более 180 тыс. жителей области ушли на фронт во время войны. «Из каждых четырех бойцов домой вернулся только один. В Книге Памяти Калужской области также собраны имена 410 тыс. воинов, сложивших голову в боях на нашей земле», — сказал губернатор.

В новой Аллее памяти состоялась патриотическая акция «Тополь Победы», которая посвящена знаменитому столетнему дереву на площади павших борцов в Волгограде.

"Тополь чудом пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, став символом жизни и Победы в Великой Отечественной войне", — отметили в пресс-службе, добавив, что специально для этой акции осенью 2017 года биологи лаборатории биотехнологий Волгоградского ботанического сада культивировали саженцы из почек знаменитого тополя, после чего их доставили в 15 городов России, в том числе и в Калугу. «Саженец тополя был торжественно высажен в сквере», — отметили в пресс-службе.