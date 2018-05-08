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Защитник Иван Верещагин перешёл из «Сибири» в «Металлург»
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Защитник Иван Верещагин перешёл из «Сибири» в «Металлург» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник Иван Верещагин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует«инстаграм» агентской компании Шуми Бабаева. Соглашение с хоккеистом подписано на двухлетний срок.
Напомним, ранее агент игрока заявлял, что защитник желает сменить обстановку и покинуть «Сибирь». В первый день открытия рынка свободных агентов «Магнитка» сделала Верещагину официальное предложение.
В прошедшем сезоне 23-летний Верещагин сыграл в 50 матчах, набрав 22 (5+17) очка при показателе полезности «+12» и 18 минутах штрафа.
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