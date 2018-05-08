Защитник Иван Верещагин перешёл из «Сибири» в «Металлург»

Напомним, ранее агент игрока заявлял, что защитник желает сменить обстановку и покинуть «Сибирь». В первый день открытия рынка свободных агентов «Магнитка» сделала Верещагину официальное предложение.

В прошедшем сезоне 23-летний Верещагин сыграл в 50 матчах, набрав 22 (5+17) очка при показателе полезности «+12» и 18 минутах штрафа.