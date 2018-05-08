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Сборная Ивановской области завоевала 12 медалей на первенстве ЦФО по сетокан каратэ-до
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Сборная Ивановской области завоевала 12 медалей на первенстве ЦФО по сетокан каратэ-до 

Советский спорт 1 час назад
Ивановские спортсмены приняли участие в VI Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа по восточному боевому единоборству. На турнир приехали более 750 спортсменов из 13 регионов России.
Ивановскую область представляла сборная команда по сётокан каратэ-до, в состав которой вошли спортсмены клубов «Лидер» из Иванова, «Молодые ветра» из Приволжска, «Клуб каратэ-до» из Фурманова, «Клуб каратэ-до» из Шуи и «Пересвет» из Плеса. Всего в копилке сборной Ивановской области 12 медалей: 11 в одиночных и одна в командных дисциплинах.
Золото межрегиональных соревнований завоевали Тимофей Храмков в категории ката среди мальчиков 9 лет и Амина Травина в категории ката среди девочек 15 лет. Серебряные медали в копилку сборной команды Ивановской области принесли Данила Нечаев, Варвара Андреева, Никита Чернецов, Максим Рафаелян и Сергей Афонский. Кроме того, Юрий Метельков Александра Михеева, Илья Щепалов и Кирилл Смирнов завоевали бронзовые награды.
В категории командное кумитэ среди юношей 14-15 лет серебро завоевали спортсмены из Шуи Илья Кротов, Дмитрий Шишкин, Дмитрий Калинин, Илья Вахромеев.
Добавим, что на минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел международный аттестационный семинар по дисциплине сётокан каратэ-до под руководством Шихана Рюсе Сузуки (Япония).
В рамках семинара президенту Ивановской Федерации сётокан каратэ-до Николаю Сычёву была вручена Международная печать Ханко и лицензия на проведение аттестации на пояса до 1 кю. Отметим, что Печать Ханко даёт право на проведение международных аттестационных семинаров с участием японских мастеров.
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