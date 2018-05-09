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Глава Азербайджана почтил память героев Великой Отечественной войны и поздравил ветеранов
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Глава Азербайджана почтил память героев Великой Отечественной войны и поздравил ветеранов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Празднования по случаю 73-й годовщины Победы начались в среду в Баку у памятника дважды Герою Советского Союза командиру танковых войск генерал-майору Ази Асланову, где по многолетней традиции собрались ветераны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил венок к бюсту полководца, погибшего в январе 1945 года в боях за освобождение Прибалтики, почтил память героев, павших на полях сражений.
"Глава государства и первая леди Мехрибан Алиева встретились с собравшимися здесь ветеранами, поздравили их с 73-й годовщиной Победы, пожелали им здоровья, сфотографировались на память", — сообщили в пресс-службе президента.
В церемонии приняли участие официальные лица государства и правительства страны.
На фронтах Великой Отечественной сражались до 700 тыс. уроженцев республики, более половины из них не вернулись домой, 128 получили звание Героя Советского Союза, еще 300 стали кавалерами ордена Славы различных степеней. Азербайджан также внес огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, боевых кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным на бакинских нефтепромыслах.
По данным Республиканского совета ветеранов, в настоящее время в Азербайджане проживает около 600 фронтовиков.
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