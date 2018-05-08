Четвертая олимпиада по хирургии состоялась в ПИМУ

Четвертая олимпиада по хирургии состоялась в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Олимпиада проходила на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Студенты в составе десяти хирургических бригад соревновались в технике выполнения кишечного шва, шва сухожилия и сосуда, вязании хирургических узлов на скорость, десмургии и знании хирургических инструментов.