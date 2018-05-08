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Четвертая олимпиада по хирургии состоялась в ПИМУ
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Четвертая олимпиада по хирургии состоялась в ПИМУ 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Четвертая олимпиада по хирургии состоялась в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Олимпиада проходила на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Студенты в составе десяти хирургических бригад соревновались в технике выполнения кишечного шва, шва сухожилия и сосуда, вязании хирургических узлов на скорость, десмургии и знании хирургических инструментов.
Победителями стали Виктор Ершов, Анна Сироткина и Андрей Чапрак. Студенты, показавшие наилучшие результаты в каждом из конкурсов войдут в состав сборной Приволжского медуниверситета по хирургии.
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