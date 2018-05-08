Агент: «Пьяца вернется в „Ювентус“

Агент полузащитника «Шальке» Марко Пьяцы Марко Налетилич уверен, что его клиент вернется в «Ювентус». За немецкий клуб он играет на правах аренды до конца сезона.

— В Германии Марко Пьяца смог преодолеть последствия своей тяжелой травмы. Перейти его убедил главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско , — цитирует агента Tuttosport. — В январе мы ожидали, что к этому моменту Марко проведет больше матчей, но восстановление после травмы требует некоторого времени. Нужно быть реалистами.

В целом это был положительный опыт для Марко в свете грядущего чемпионата мира и его возвращения в Турин. В итальянском клубе верят в него, и сам Марко хочет играть здесь. Пьяца видит свое будущее в «Ювентусе».

В текущем сезоне 23-летний хорват провел семь матчей за «Шальке» в бундеслиге и забил два мяча.