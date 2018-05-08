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4 способа раскрыть свой умственный потенциал
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4 способа раскрыть свой умственный потенциал 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Развивайте свои математические навыки даже в том случае, если вы стопроцентный гуманитарий и в школе по алгебре ничего выше тройки не получали. Начните с простого: играйте в «Монополию» и Scrabble, почаще считайте в уме, решайте простейшие уравнения. А еще мы очень советуем сайт khanacademy.org — на нем много специальных развивающих упражнений (от самых элементарных до сложных).
Попробуйте хотя бы на пару дней отказаться от навигаторов и вернитесь к старым добрым картам. Да, придется помучиться. Но результат не заставит себя долго ждать: помимо приятного чувства ностальгии, у вас в скором времени появится совершенно четкое ощущение того, что ваш мозг работает по-другому. Кстати, вы знали, что лондонские таксисты обязаны наизусть помнить расположение 25 тысяч улиц? То-то же!
Ешьте больше жирной рыбы, икры, орехов, фруктов и овощей. Они заставят ваш мозг работать на полную катушку. И да: не забывайте о физической активности (Илон Маск и Тим Кук каждый свой день начинают со спортзала).
Перестаньте верить стереотипам о том, что научиться чему-то новому можно только в детстве. Это неправда. Вот вам хороший пример. В Олимпийских играх в Пхенчхане участвовал 43-летний Герман Мадрасо — солидный бизнесмен из Техаса представлял Мексику в лыжных гонках. И вроде бы ничего такого в этом нет, на соревнованиях ведь выступают спортсмены и постарше. Только вот дело в том, что Мадрасо начал заниматься гонками всего три года назад! Сила воли, помноженная на желание, дает отличный результат.
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