Ещё
Геннадий Величкин: «Верещагин подходит под нашу схему»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геннадий Величкин: «Верещагин подходит под нашу схему» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейным операциям рассказал о перехода защитника Ивана Верещагина из «Сибири». По словам специалиста, этот игрок подходит под схему команды.
— Иван — хороший защитник и подходит под нашу схему, — заявил Величкин. — Приобретение согласовано с тренерским штабом. До окончания трансферного окна мы соберем хорошую команду. Верещагин — один из ее пазлов. У нас будет порядка 5-6 игроков. Ищем центра и крайнего в первое звено, и защитники. Пока активно усиленно работаем. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Доменико Кришито: "Я горжусь этими семью годами, проведенными с "Зенитом" Агент: "Пьяца вернется в "Ювентус" Дзюба, скорее всего, вернется в сборную
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко116
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко462
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение