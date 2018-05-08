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Перед финалом Кубка России на «Матч ТВ» вспомнят легендарные матчи, состоявшиеся в Сталинграде
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Перед финалом Кубка России на «Матч ТВ» вспомнят легендарные матчи, состоявшиеся в Сталинграде 

Газета.Ru 21 минуту назад
Финальный матч Кубка России 2018 года не только совпал с Днем Победы, но и состоится в Волгограде (с 1925 по 1961 год — Сталинград, город-герой, место Сталинградской битвы). В связи с этим «Матч ТВ» решил 9-го мая полностью посвятить программу «Все на Матч!», которая выйдет в эфир в 14.15, легендарным футбольным матчам, состоявшимся в годы войны. Таким образом «Матч ТВ» отдаст в День Победы дань уважения и благодарности защитникам Родины и вспомнит спортивный подвиг тех, кто этими футбольными матчами поднимал боевой дух всего народа.
В центре внимания программы «Все на Матч!» 4 футбольных поединка. Герман Зонин и Кирилл Набутов расскажут о матче в блокадном Ленинграде весной 1942-го. Собственный корреспондент программы в Германии Игорь Прудников поделится новыми фактами о героическом «матче смерти» в оккупированном Киеве. Финал Кубка СССР 1944-го года будет вспоминать Никита Павлович Симонян. А о матче «на руинах Сталинграда», который отметил свою 75-ю годовщину 2 мая, программа расскажет наиболее подробно.
Особый интерес у зрителей вызовут воспоминания Елены Беликовой, дочери капитана сталинградской команды Константина Беликова. Она поделится подробностями о местных игроков в составе «Динамо», которым в мае 43-го, буквально через три месяца после окончания Сталинградской битвы удалось переиграть столичный "Спартак".
Прямая трансляция матча финала Кубка России из Волгограда состоится на телеканале в 19:05. На «Волгоград Арене» сыграют дебютант премьер лиги — «Тосно» из Ленинградской области и команда из ФНЛ — курский «Авангард». Для обоих клубов это первый выход в финал в Кубке России. Посмотреть трансляцию можно будет также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».
Комментировать матч будут Михаил Поленов и Павел Богданов. Работа студии в Волгограде планируется с 18:30. Зрителей ждут интервью, съемки в раздевалке перед матчем и, конечно, эмоции победителей крупным планом по окончании матча. Масштабность видеоряду добавят съемки гигантского монумента на Мамаевом кургане. Ведущий студии до матча — Михаил Моссаковский.
Встреча на «Волгоград-Арене» станет также третьим тестовым матчем стадиона перед чемпионатом мира 2018 года.
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