Перед финалом Кубка России на «Матч ТВ» вспомнят легендарные матчи, состоявшиеся в Сталинграде

Финальный матч Кубка России 2018 года не только совпал с Днем Победы, но и состоится в Волгограде (с 1925 по 1961 год — Сталинград, город-герой, место Сталинградской битвы). В связи с этим «Матч ТВ» решил 9-го мая полностью посвятить программу «Все на Матч!», которая выйдет в эфир в 14.15, легендарным футбольным матчам, состоявшимся в годы войны. Таким образом «Матч ТВ» отдаст в День Победы дань уважения и благодарности защитникам Родины и вспомнит спортивный подвиг тех, кто этими футбольными матчами поднимал боевой дух всего народа.

Особый интерес у зрителей вызовут воспоминания Елены Беликовой, дочери капитана сталинградской команды Константина Беликова. Она поделится подробностями о местных игроков в составе «Динамо», которым в мае 43-го, буквально через три месяца после окончания Сталинградской битвы удалось переиграть столичный "Спартак"

Прямая трансляция матча финала Кубка России из Волгограда состоится на телеканале в 19:05. На «Волгоград Арене» сыграют дебютант премьер лиги — «Тосно» из Ленинградской области и команда из ФНЛ — курский «Авангард». Для обоих клубов это первый выход в финал в Кубке России. Посмотреть трансляцию можно будет также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».

Комментировать матч будут Михаил Поленов и Павел Богданов. Работа студии в Волгограде планируется с 18:30. Зрителей ждут интервью, съемки в раздевалке перед матчем и, конечно, эмоции победителей крупным планом по окончании матча. Масштабность видеоряду добавят съемки гигантского монумента на Мамаевом кургане. Ведущий студии до матча — Михаил Моссаковский

Встреча на «Волгоград-Арене» станет также третьим тестовым матчем стадиона перед чемпионатом мира 2018 года.