Игрок сборной Саудовской Аравии дебютировал в чемпионате Испании

Фахад Аль-Муваллад, полузащитник сборной Саудовской Аравии, соперника России по группе А на ЧМ-2018, дебютировал в ла лиге в составе «Леванте» в матче против «Леганеса» (3:0), выйдя на 80-й минуте на замену вместо Эниса Барди. Он стал первым аравийским футболистом в истории чемпионата Испании. За 10 минут на поле он отдал пять точных передач и одну неточную, совершил четыре потери мяча и два отбора.

Congrats! @fahad_almowalad 🇸🇦 becomes the first Saudi player to debut in @LaLiga! pic.twitter.com/5ikzcJG4QP

— Levante UD (@LevanteUD) 7 травня 2018 р.

Аль-Муваллад вместе с восемью другими игроками из Саудовской Аравии прибыл в Испанию в конце января в рамках соглашения между руководством ла лиги и аравийской федерацией футбола по подготовке ключевых игроков национальной сборной — среди девяти футболистов шестеро, включая Аль-Муваллада, должны отправиться на чемпионат мира в Россию. Полузащитник «Леванте» стал первым из аравийцев, кому удалось выйти на поле — отсчет игрового времени остальных пока так и не начался.

نقدم لكم بعض الصور للاعبنا @Yahya_s8 خلال تدريم هذا الصباح! pic.twitter.com/JWUnWl35TL

— C. D. Leganés Arabic (@CDLeganes_ara) 5 травня 2018 р.

После матча стало известно, что расположение «Леганеса» покинул Яхья Аль-Шехри , еще один аравийский футболист, прибывший в Испанию с той же целью, что и Аль-Муваллад. Не сумев доказать свою состоятельность тренерскому штабу во главе с Асьером Гаритано, Аль-Шехри отправился в Марбелью, где сборная Саудовской Аравии вскоре начнет подготовку к предстоящему ЧМ. ( Егор БЫЧКОВ

Все о чемпионате мира-2018 по футболу