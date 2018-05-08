Ещё
Игрок сборной Саудовской Аравии дебютировал в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Саудовской Аравии дебютировал в чемпионате Испании 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Фахад Аль-Муваллад, полузащитник сборной Саудовской Аравии, соперника России по группе А на ЧМ-2018, дебютировал в ла лиге в составе «Леванте» в матче против «Леганеса» (3:0), выйдя на 80-й минуте на замену вместо Эниса Барди. Он стал первым аравийским футболистом в истории чемпионата Испании. За 10 минут на поле он отдал пять точных передач и одну неточную, совершил четыре потери мяча и два отбора.
Congrats! @fahad_almowalad 🇸🇦 becomes the first Saudi player to debut in @LaLiga! pic.twitter.com/5ikzcJG4QP
— Levante UD (@LevanteUD) 7 травня 2018 р.
Аль-Муваллад вместе с восемью другими игроками из Саудовской Аравии прибыл в Испанию в конце января в рамках соглашения между руководством ла лиги и аравийской федерацией футбола по подготовке ключевых игроков национальной сборной — среди девяти футболистов шестеро, включая Аль-Муваллада, должны отправиться на чемпионат мира в Россию. Полузащитник «Леванте» стал первым из аравийцев, кому удалось выйти на поле — отсчет игрового времени остальных пока так и не начался.
نقدم لكم بعض الصور للاعبنا @Yahya_s8 خلال تدريم هذا الصباح! pic.twitter.com/JWUnWl35TL
— C. D. Leganés Arabic (@CDLeganes_ara) 5 травня 2018 р.
После матча стало известно, что расположение «Леганеса» покинул Яхья Аль-Шехри, еще один аравийский футболист, прибывший в Испанию с той же целью, что и Аль-Муваллад. Не сумев доказать свою состоятельность тренерскому штабу во главе с Асьером Гаритано, Аль-Шехри отправился в Марбелью, где сборная Саудовской Аравии вскоре начнет подготовку к предстоящему ЧМ. (Егор БЫЧКОВ)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Доменико Кришито: "Я горжусь этими семью годами, проведенными с "Зенитом" На матч "Спартак" - "Ростов" в продаже осталось всего 2500 билетов Агент: "Пьяца вернется в "Ювентус"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко116
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко462
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение