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Самое первое видео, загруженное на YouTube
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Самое первое видео, загруженное на YouTube 

Chip.ru 14 минут назад
Фото: Chip.ru
YouTube появился не так давно, но уже стал частью повседневной жизни для многих пользователей интернета. Первое и самое старое видео, загруженное на YouTube, называется очень просто — Me at the zoo («Я в зоопарке»). Оно было опубликовано 23 апреля 2005 года одним из создателей сервиса YouTube Каримом Джаведом от имени пользователя jawed. В ролике Карим стоит перед вольером слона.
Видео длится всего 18 секунд, за которые герой рассказывает о своей прогулке по зоопарку. К зрителям он обращается со следующими словами (в переводе на русский): «Так вот, мы у слонов. Что в них круто — то, что у них есть очень длинный хобот. И это круто».
Первый комментарий к видео (а, соответственно, вообще первый комментарий на YouTube) был очень содержательным: «Interesting…» («Интересно»).
А вот и само видео. Читайте также: Лайфхаки для работы за компьютером
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