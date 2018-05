Самое первое видео, загруженное на YouTube

YouTube появился не так давно, но уже стал частью повседневной жизни для многих пользователей интернета. Первое и самое старое видео, загруженное на YouTube, называется очень просто — Me at the zoo («Я в зоопарке»). Оно было опубликовано 23 апреля 2005 года одним из создателей сервиса YouTube Каримом Джаведом от имени пользователя jawed. В ролике Карим стоит перед вольером слона.

Видео длится всего 18 секунд, за которые герой рассказывает о своей прогулке по зоопарку. К зрителям он обращается со следующими словами (в переводе на русский): «Так вот, мы у слонов. Что в них круто — то, что у них есть очень длинный хобот. И это круто».

Первый комментарий к видео (а, соответственно, вообще первый комментарий на YouTube) был очень содержательным: «Interesting…» («Интересно»).

