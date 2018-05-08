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Тейлор Холл и Кори Шнайдер перенесли операции, срок восстановления — 4-5 месяцев
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Тейлор Холл и Кори Шнайдер перенесли операции, срок восстановления — 4-5 месяцев 

Чемпионат.com 1 час назад
Сразу три хоккеиста «Нью-Джерси Дэвилз» перенесли сложные операции, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.
Нападающий Тейлор Холл перенёс операцию в связи с разрывом связок левой руки. Предполагается, что форвард будет восстанавливаться до сентября. Голкипер Кори Шнайдер был оперирован по причине повреждения хряща в левом бедре, срок восстановления — пять месяцев. Форвард Патрик Марун перенёс операцию из-за межпозвоночной грыжи, срок восстановления пока неизвестен.
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