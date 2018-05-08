Ещё
Игроки футбольного клуба «Барс» вошли в 1/4 финала Кубка Urban Cup
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки футбольного клуба «Барс» вошли в 1/4 финала Кубка Urban Cup 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: группа ФК в социальных сетях
Команда футбольного клуба «Барс» 6 мая одержала победу над игроками ФК «Вежливые люди».
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу спортсменов из Внуковского. Встреча прошла на тренировочном поле ЦСКА.
— С начала игры мы контролировали ситуацию и к концу первого тайма забили гол. На поле произошел инцидент, после которого последовало удаление двух наших футболистов и одного спортсмена из команды противника. Нам удалось забить еще два мяча, хоть мы и играли в меньшинстве, — прокомментировал капитан команды «Барс» Сергей Кравцов.
Он добавил, что в конце встречи атлеты пропустили в свои ворота два гола.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Спортивные соревнования пройдут в поселении Михайлово-Ярцевское Футболисты из Роговского заняли призовое место на соревнованиях ко Дню Труда Футболисты из Внуковского проведут матч в рамках соревнований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию22
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко248
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Медведев породил новый анекдот про Мутко470
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение