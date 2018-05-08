Спортивный праздник в честь Дня Победы организуют в Покровском-Стрешневе

На стадионе « Красный Октябрь » в районе Покровское-Стрешнево 9 мая состоится большой окружной спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаются всех жители северо-запада столицы.

— В этот день пройдут соревнования по таким видам спорта, как: армрестлинг, петанк, жульбак, дартс, шашки, городошный спорт, — рассказали в пресс-службе

Центра физической культуры и спорта СЗАО. — Также все желающие смогут принять участие в перетягивании каната, поиграть в гигантские шашки, настольные игры, поучаствовать в конкурсах.

Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: ул. Тушинская, вл. 16.

Начало соревнований в 11.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (909) 943-19-91.