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Спортивный праздник в честь Дня Победы организуют в Покровском-Стрешневе
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Спортивный праздник в честь Дня Победы организуют в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На стадионе «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево 9 мая состоится большой окружной спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаются всех жители северо-запада столицы.
— В этот день пройдут соревнования по таким видам спорта, как: армрестлинг, петанк, жульбак, дартс, шашки, городошный спорт, — рассказали в пресс-службе
Центра физической культуры и спорта СЗАО. — Также все желающие смогут принять участие в перетягивании каната, поиграть в гигантские шашки, настольные игры, поучаствовать в конкурсах.
Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: ул. Тушинская, вл. 16.
Начало соревнований в 11.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (909) 943-19-91.
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