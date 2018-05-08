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В Вешняках имеется 28 спортивных площадок
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В Вешняках имеется 28 спортивных площадок 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На дворовых территориях района Вешняки к услугам жителей имеется 28 спортивных дворовых площадок. Об этом сообщил глава управы района Сергей Махов.
Во дворах установлено 22 тренажёрных комплекса; две площадки WorkOut; две зоны отдыха: лесопарк «Кусково» и парк у прудов «Радуга» — кстати, купание там не предусмотрено; два катка с искусственным льдом: открытый «Радужный» и крытый «ЛЕДО».
Эксплуатацией спортивных площадок и тренажёров занимаются специалисты ГБУ «Жилищник района Вешняки». На них же возложены обязанности и по текущему ремонту.
Сергей Махов отметил, что все указанные площадки находятся в удовлетворительном состоянии. Жители района активно ими пользуются, занимаясь там физкультурой и спортом. Площадки предназначены для занятия такими видами спорта, как мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, фигурное катание и др.
Стоит отметить, что за прошлый год по программе благоустройства района Вешняки были отремонтированы и введены в эксплуатацию спортивные площадки по следующим адресам: ул. Вешняковская, д. 5 к. 5; ул. Косинская, д. 28 к. 3; ул. Молдагуловой, д. 3 к. 3 и д. 16 к. 2.
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