«Ростов» выполнил все требования по Девичу 

«Ростов» выполнил все требования бывшего игрока клуба Марко Девича согласно решению суда. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию. Однако после расторжения договора форвард сборной Украины обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. Согласно данным СМИ, Девич отсудил у «Ростова».
«Все требования Девича удовлетворены. Суд вынес решение по Девичу, и оно на 99% удовлетворено «Ростовом». Никакого конфликта нет», — сказал корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну источник, близкий к клубу.