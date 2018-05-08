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«ТИТАН» обеспечил безопасность на кубка России по бодибилдингу и фитнесу
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«ТИТАН» обеспечил безопасность на кубка России по бодибилдингу и фитнесу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Охранная Фирма «ТИТАН» выступила официальным партнером по безопасности кубка России по бодибилдингу и фитнесу с 27 по 30 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке ОФ «ТИТАН» состоялся 31-й Кубок России и Первенство среди молодежи по бодибилдингу и фитнесу, 17-й по счету кубок Восточной Европы. Соревнования проводятся с целью популяризации бодибилдинга и фитнеса в рамках международной федерации IFBB. Основные задачи от соревнований такого уровня, это прежде всего пропаганда здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения, выявление лучших спортсменов для комплектования сборных команд на мировых первенствах, а также укрепления дружественных связей между федерациями России и Восточной Европы. В программе были представлены выступления в категориях Фитнес, Бодибилдинг, Пляжный бодибилдинг, Бодифитнес, Классический бодибилдинг, прошли конкурсы Фит-модель и Фитнес-бикини. В соревнованиях приняли участие спортсмены всех возрастных групп — от мальчиков и девочек в категориях до 9 лет до ветеранов в категории старше 60 лет. В этом году специальным гостем турнира стал IFBB PRO Деннис Вольф. За большой спиной Денниса не менее большой опыт в PRO дивизионе, более 40 турниров, победы в самых престижных первенствах в том числе и чемпионате мира. Одним из ключевых организаторов стал председатель оргкомитета, по совместительству руководитель региональной федерации бодибилдинга Санкт-Петербурга Александр Вишневский, как уже стало известно позже, вступивший на должность президента ФББР. В свою очередь безопасность участников турнира, а также его гостей обеспечила Охранная Фирма «ТИТАН». Организаторы мероприятия приняли во внимание концепцию комплексной безопасности внедрённую ОФ «ТИТАН» по обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях. Победители в абсолютной категории мужской бодибилдинг:
Эль Эмам Мохамед — Санкт-ПетербургКузнецов Алексей — Санкт-ПетербургСоколов Назар — Санкт-Петербург
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