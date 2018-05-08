Жители Воронежской области в «фильме ужасов» пожаловались на проблемы с водой 

По словам людей, в их населённом пункте количество вредных веществ в воде превышено в 20 раз.
В Воронежской области жители терновского села Есипово устроили пугающий протестный флешмоб, посвящённый плохому качеству питьевой воды в их населённом пункте. Ролик появился в группе «Мы — Терновка» в «ВКонтакте». Начинается «фильм ужасов» с рассказа о том, что администрация посёлка Есипово получила 36 млн руб. по федеральной программе для улучшения водоснабжения. По мнению местных жителей, чиновники слишком поторопись с сооружением водопровода, так что появились проблемы — из кранов у селян начала идти мутная и неприятная на вкус вода. Люди остерегались потреблять её, использовать в бытовых целях и отправили образец на независимую экспертизу в Москву. Столичные эксперты вынесли вердикт — предельно допустимая концентрация вредных веществ в жидкости превышена в разы. На кадрах, появившихся в сети — под похоронный марш перед зрителями предстают пять человек в костюмах Смерти, «вооружённые» косой, плакатом «Жителей Есипово травят водой со скотомогильника» и той самой местной водой в бутылках.
Далее по сюжету, «мистические герои» водят своеобразный ритуальный хоровод, а затем пьют воду. И жидкости удаётся убить даже Смерть. По словам селян, в воде, которую им поставляют, в 20 раз превышен уровень вредных веществ, в том числе железа. Свои слова они подкрепили заключением районного управления Роспотребнадзора, в котором говорится о неблагоприятных пробах, которые эксперты брали на двух улицах посёлка в конце 2017 года. Оно также опубликовано в группе «Мы — Терновка». (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-164343255_1472", -164343255, 1472, 'zOsQO5SsiMsmb0ebFGuRBDukLtg')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ());
В документе говорится, что к ответственности за плохое качество воды привлекли местного поставщика МУП «Коммунальные сети». Но коммунальщики не сразу решили проблему, и дело опять обернулось судом. Повлиял ли такой поворот событий на проблему? Пока в социальных сетях продолжается недовольство качеством питьевой воды, в администрации Терновского района уверяют, что ситуация уже налаживается. Что подтверждают последние данные исследований. — Там делали новые скважины, и анализ показал, что уровень железа превышал норму. Из-за этого у нас сейчас проводятся работы по проектированию скважины дополнительной, так что эта проблема в скором времени решится, — пояснила «Вести-Воронеж» заместитель главы администрации Терновского района Татьяна Носова. Также чиновники говорят, что существующие очистные сооружения сейчас работают, как положено, и от местных жителей уже не поступают жалобы. — Уже сейчас жалоб от населения нет. Такие проблемы обычно временные: бывают в связи с грунтовыми водами и т. п. Мы произвели откачку воды, которая длилась более 80 часов — качество жидкости, естественно, улучшается. Сейчас повторно сдали в санэпидемстанцию анализы. Вот, буквально сегодня звонили нам — микробиологические анализы — все в норме. Вода соответствует нормам. Единственное, там может быть железо — но результат точный после 10 мая будет. И, возможно, уже там всё в норме, — отметила Татьяна Носова. Также в администрации вновь подчеркнули, что такие проблемы — не редкость, и бывают везде.