Жители Воронежской области в «фильме ужасов» пожаловались на проблемы с водой

По словам людей, в их населённом пункте количество вредных веществ в воде превышено в 20 раз.

В Воронежской области жители терновского села Есипово устроили пугающий протестный флешмоб, посвящённый плохому качеству питьевой воды в их населённом пункте. Ролик появился в группе «Мы — Терновка» в «ВКонтакте». Начинается «фильм ужасов» с рассказа о том, что администрация посёлка Есипово получила 36 млн руб. по федеральной программе для улучшения водоснабжения. По мнению местных жителей, чиновники слишком поторопись с сооружением водопровода, так что появились проблемы — из кранов у селян начала идти мутная и неприятная на вкус вода. Люди остерегались потреблять её, использовать в бытовых целях и отправили образец на независимую экспертизу в Москву. Столичные эксперты вынесли вердикт — предельно допустимая концентрация вредных веществ в жидкости превышена в разы. На кадрах, появившихся в сети — под похоронный марш перед зрителями предстают пять человек в костюмах Смерти, «вооружённые» косой, плакатом «Жителей Есипово травят водой со скотомогильника» и той самой местной водой в бутылках.

Далее по сюжету, «мистические герои» водят своеобразный ритуальный хоровод, а затем пьют воду. И жидкости удаётся убить даже Смерть. По словам селян, в воде, которую им поставляют, в 20 раз превышен уровень вредных веществ, в том числе железа. Свои слова они подкрепили заключением районного управления Роспотребнадзора , в котором говорится о неблагоприятных пробах, которые эксперты брали на двух улицах посёлка в конце 2017 года. Оно также опубликовано в группе «Мы — Терновка». (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-164343255_1472", -164343255, 1472, 'zOsQO5SsiMsmb0ebFGuRBDukLtg')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ());