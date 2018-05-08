Лишние дети

9 мая помимо множества различных торжеств в Новосибирске должно пройти одно из крупных городских легкоатлетических соревнований — эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина. В этом году городские и региональные власти проведут эстафету уже в 72-й раз.

По информации на сайте областного департамента физической культуры и спорта, в городской эстафете примут участие ученики общеобразовательных и спортивных школ, муниципальных подростковых клубов, вузов, предприятий, силовых структур и так далее — всего 12 групп спортсменов.

Тренер высшей категории Александр Соколов сформировал для соревнований свою команду: раньше он входил в тренерский состав ДЮСШ № 15, среди его воспитанников были и чемпионы России, но уже около года он тренирует детей по собственной инициативе — и их просьбе, добавляют родители.

Костяк команды воспитанников Соколова — около 30 ребят, в основном ученики школы № 153 и гимназии № 15.

— Дети хорошие, я в этом разбираюсь. Я хороших набираю, которые побегут, — гордо характеризует детей тренер.

Всю зиму они участвовали в региональных соревнованиях, занимали призовые места и к районной эстафете общей длиной 1900 метров, которая проходила 28 апреля на стадионе «Чкаловец», подготовились. Команду, за которую выступали Вадим Стародубцев, Ксения Корнеева , Алина Смаколина, Мария Вагнер Татьяна Ковалёва , Ярослава Косолапова, Мария Власова и Кирилл Руденков, допустили к соревнованиям. Родители уверяют, что она опередила соперников примерно на 150 м — почти полкруга стадиона, а по замерам Александра Соколова, ребята показали лучший результат, опередив соперников на 20 секунд.

Но призов дети не получили: оргкомитет мотивировал это решение тем, что дети не выступают за конкретную спортивную школу и бежали вне конкурса.

— Раз они нас допустили, значит, должны были награждать. Если мы не детская спортивная школа, значит, они должны были нас предупредить: вы не детская спортивная школа, вы вне конкурса, либо вообще не допускать, — недоумевает тренер.

Виталий, отец одного из воспитанников тренера Соколова, считает, что случившееся может вовсе разочаровать детей в спорте.

— Здесь мотивация подорвана, — говорит он. — Как ребёнку приходить и снова заниматься? Им же не объяснить, что мы крутые — и ладно. Внутри всё равно откладывается это.

Медали Александр Соколов своим подопечным в итоге купил сам и сейчас твёрдо намерен выиграть городские соревнования. Варианта два: снова бежать вне конкурса, и тогда заслуженная награда остаётся под вопросом, либо искать другие пути — присоединиться к команде какой-то другой спортивной школы например.

Подготовить подробный ответ о причинах и перспективах внеконкурсного участия команды в эстафете в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска к моменту выхода материала не успели. Руководитель ведомства Анна Терешкова в разговоре с корреспондентом НГС пояснила, что, вероятно, произошла ошибка — причём ещё на стадии заявки на соревнования.

— Все эти мероприятия проводятся в трёх направлениях, дети сами записываются, куда они хотят, — рассказала она. — Бегут спортивные школы, бегут просто школы и бегут ТОСы. В любом из этих направлений дети должны записываться.

Впрочем, отмечает Виталий, проблема не только в данном конкретном соревновании: секции вне спортивной школы в принципе не просто воспитывать профессионалов без официального статуса — нет даже постоянной тренировочной базы, всё держится на устных договорённостях.

— Подготовка легкоатлетов у нас проблематичная, особенно в зимнее время, требуются специальные манежи, — заметил мужчина. — По обычным заснеженным тропам не побегать, высока опасность травм.

По словам Александра Соколова, шанс получить официальный статус есть — грубо говоря, «нужна печать» и спонсоры. Но заняться бюрократией всерьёз некому, а получить поддержку от властей оказалось невозможно.

— Поддержка в чём выражается? Это прежде всего финансирование. Как ни крути, всё упирается в деньги, — говорит депутат Александр Лебедев , представляющий в горсовете округ, в котором работает тренер. — Выехать на соревнования, оплатить билеты, проживание, купить тренировочные костюмы, инвентарь — так или иначе это деньги. Если какая-то организация или структура не относится к муниципалитету, к ДЮСШ, к департаменту культуры и спорта, бюджет на это денег не выделяет.

Это подтвердила и Анна Терешкова: получить поддержку можно только грантовую, но у города, например, таких программ нет. Поэтому сегодня команда талантливых бегунов, которые уже показывают хорошие результаты, может рассчитывать только на себя.

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