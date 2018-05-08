Школьница из Выборга заняла призовое место на всероссийской олимпиаде

29 апреля завершилась Всероссийская предметная олимпиада школьников. По итогам финального этапа олимпиады по английскому языку, который прошел в Казани, учащаяся гимназии №11 города Выборга Екатерина Лаврентьева заняла призовое место.

Необходимым условием участия в заключительном этапе являлось успешное прохождение всех этапов олимпиады: школьного, муниципального, регионального. В интеллектуальных состязаниях по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 5 тысяч школьников России.

Из пяти тысяч школьников, участвующих в заключительном этапе этого года дипломы победителей получили 377 финалистов и 1907 стали призерами.

Напомним, в этом году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам: литература, русский язык, география, английский язык и китайский язык приняли участие выборгские ребята.

По итогам интеллектуальных испытаний Денис Писаренко (школа №37) стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку.

Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (школа №37) — призеры Всероссийской олимпиады школьников по литературе.