Школьница из Выборга заняла призовое место на всероссийской олимпиаде 

29 апреля завершилась Всероссийская предметная олимпиада школьников. По итогам финального этапа олимпиады по английскому языку, который прошел в Казани, учащаяся гимназии №11 города Выборга Екатерина Лаврентьева заняла призовое место.
Необходимым условием участия в заключительном этапе являлось успешное прохождение всех этапов олимпиады: школьного, муниципального, регионального. В интеллектуальных состязаниях по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 5 тысяч школьников России.
Из пяти тысяч школьников, участвующих в заключительном этапе этого года дипломы победителей получили 377 финалистов и 1907 стали призерами.
Напомним, в этом году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам: литература, русский язык, география, английский язык и китайский язык приняли участие выборгские ребята.
По итогам интеллектуальных испытаний Денис Писаренко (школа №37) стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку.
Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (школа №37) — призеры Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
Также в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по литературе приняла участие ученица школы города Светогорска Мария Ким, по китайскому языку и географии — учащаяся гимназии №11 Анастасия Лапина. Победителям и призерам олимпиады вручили дипломы, которые позволят поступить на профильную специальность в ведущие вузы России без экзаменов. Также из числа победителей заключительного этапа олимпиады будут сформированы национальные сборные для дальнейшего участия в международных интеллектуальных состязаниях. Также из числа победителей заключительного этапа олимпиады будут сформированы национальные сборные для дальнейшего участия в международных интеллектуальных состязаниях.