ФИФА пожизненно отстранила бывшего генсека Федерации футбола Гватемалы

ТАСС , 8 мая. Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике пожизненно отстранила бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает пресс— служба ФИФА.

Арбитражная палата признала Трухильо виновным в нарушении статьи 2.21 кодекса этики ФИФА (взяточничество и коррупция) и запретила ему пожизненно заниматься деятельностью связанной с футболом, в том числе административной и спортивной, на национальном и международном уровнях. Также Трухильо оштрафован на $200 тыс.

В октябре 2017 года Трухильо был приговорен в США к восьми месяцам лишения свободы. Он признал в суде факт получения взяток в размере €175 тыс. от различных должностных лиц, в том числе за продажу маркетинговых прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 года. Изначально Трухильо грозило до 20 лет лишения свободы. После того, как он пошел на сделку со следствием и признал вину, прокуратура согласилась требовать для него меньший срок заключения, но составляющий при этом не менее трех лет.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча , вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.