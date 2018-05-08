Вечная память: Краснодар, по ту сторону переправы

Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют завтра в Краснодаре, на Кубани, по всей стране, да и за рубежом.

Тех, кому мы обязаны своим настоящим и будущим, на этом свете осталось уже не много. Единственное, что мы можем сделать для них — отдать дань уважения к их героизму, поддержать в трудный час и просто не забывать о том, что эти великие люди живут среди нас. В эти дни чиновники всех рангов посещают ветеранов ВОВ. Мэр Краснодара уже поздравил Василия Павловича Кузьменко, Антонину Николаевну Иванову , Евгению Михайловну Уварову-Белоусову и многих других. ;

Фото администрации г. Краснодара. ;

Фото администрации г. Краснодара.

В память о тех, кто так и не увидел своими глазами эту великую Победу, но не щадя жизней, творил её, в краевой столице с размахом пройдут праздничные мероприятия. ;

Фото администрации г. Краснодара.

Трагичных эпизодов этой страшной войны несметное количество. В этот великий день хотелось бы вспомнить один из них, преисполненный героизмом наших предков. Причем тех, кому в те годы пришлось в одночасье из вчерашних школьников стать настоящими защитниками Отечества.

Шел 1942 год. Неудача оборонительной операции советской армии под Ростовом-на-Дону стала причиной вторжения 8 дивизий 17-й фашистской армии на территорию Краснодарского края.

План фашистско-немецких захватчиков был предельно прост: взять в кольцо все оставшиеся боеспособные воинские соединения между Доном и Кубанью и стереть их с лица земли.

Командование Северо-Кавказского фронта прекрасно осознавало, что остановить оккупантов на равнинных территориях Краснодарского края будет практически невозможно. В боях за Кубань целью захватчиков был отнюдь не сам Краснодар. Немецкая армия добивалась контроля над Новороссийским и Туапсинским портами. Их интересовали выходы к Черному морю.

Тогда руководство Северо-Кавказского фронта приняло кардинальное решение — создать основную линию обороны на горных перевалах за Горячим Ключом. Бойцы советской армии должны были успеть добраться к новому месту дислокации, занять оборону, ни в коем случае не допустить прорыв к Новороссийску через Джубгу и в Туапсе через Фанагорийское.

В боевых действиях под Ростовом-на Дону 349-я стрелковая дивизия и 30-я Иркутская дивизия понесли крупные потери в численном составе. Они были практически разбиты. Для выполнения основной оборонительной задачи нужно было пополнить ряды советской армии.

При этом военное руководство поручило тем же дивизиям задержать противника и в Краснодаре, чтобы дать время на отступление основных сил.

1 августа военный совет Северо-Кавказского фронта принял постановление о всеобщей мобилизации.

Под знамена советской армии призвали всех, кто просто может держать оружие в руках. Повестки получили вчерашние школьники 1924-1925 годов рождения, старики, женщины, те, кто из-за проблем со здоровьем не ушел на фронт в 1941 году.

Всего тогда призвали 103 тысячи человек. На оборону Краснодара было направлено 19 тыс. человек, из которых 13 тыс. 761 парней в возрасте 17-18 лет.

Штурм Краснодара немецкие захватчики начали на рассвете 9 августа 1942 года.

Этим страшным событиям предшествовало решение, которое должен был принять командир 349-й стрелковой дивизии.

Все боеспособные подразделения, которые имели хоть какой-либо опыт противостояния врагу, и должны были занять оборону в районе Горячего Ключа.

Город встречал врага взрывами и пожарами. В полдень были взорваны железнодорожный и деревянный мосты через Кубань. Это послужило сигналом для уничтожения самого важного и ценного объекта — нефтеперегонного завода.

У немцев осталась единственная возможность дальнейшего развертывания наступления — форсировать Пашковскую переправу.

Здесь и оставили тех самых вчерашних мальчишек, которые должны были прекрывать отход основных сил.

Этот «безымянный полк» должен был выполнить свой долг. Тогда юноши даже не успели принять присягу, они воевали по гражданке, без касок, гимнастерок, с вещмешками, которые впопыхах успели собрать матери, боеприпасов не хватало.

Главная задача, которую поставили перед бойцами — удержать Пашковскую переправу.

10 августа здесь завязались упорные бои. Немцы непрерывно били с воздуха, затем наступали танки, снова совершали авианалеты, массированно ударяли из всех орудий. Защитников Пашковской переправы просто пытались стереть с лица земли, даже не переходя к контактному бою.

Так юноши продержались трое суток…

За это время боеспособные подразделения успели отойти и подготовились к встрече врага.

«Части шли к лесистым перевалам. Части шли всё дальше — к Туапсе…. А они легли под Краснодаром, на приречной рыжей полосе».

Сколько из тех 13 тысяч юнцов остались навсегда лежать в районе Пашковской переправы, до сих пор точно не известно. До нас дошел лишь текст по-военному сухого донесения начальника штаба 349-й стрелковой дивизии: «Один батальон 1173-го стрелкового полка, участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 человек из общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений нет».

Среди тех 18 «мальчиков с винтовкою в руках» из боя вернулся Геннадий Казаджиев. Мастера спорта, заслуженного тренера СССР по спортивной акробатике знает вся страна.

Геннадий Карпович первым осмелился сказать публично о том, что тщательно скрывалось много лет. Историю о том, как против немецких танков отправили воевать «пацанов» с винтовками в руках, он рассказал своему давнему хорошему приятелю Виталию Бакалдину

В 1990 году его стихотворение «На приречной рыжей полосе» наконец было опубликовано на последней странице газеты «Краснодарские известия»

На месте боя уже в 2000-х годах появился скромный памятный знак, а в 2004 году — обелиск с барельефом. ;

Фото с официального сайта СОШ № 57 г. Краснодара.

Затем администрация Краснодара завяла о решении установить возле той самой школы, выпускники которой не вернулись с Пашковской переправы, мемориальный комплекс «исполину — мальчику с винтовкою в руках».

Именно об этом в своем стихотворении когда-то написал и Бакалдин:

"И глядишь, что там, где на плотину залитый асфальтом мчится шлях

Памятник поставят исполину — мальчику с винтовкою в руках. "