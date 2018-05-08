Администрация САР Сянган выпустила «Программу по иммиграции научно-технических кадров»

Сянган, 8 мая / Синьхуа / — Бюро по инновациям и технологиям

администрации САР Сянган сегодня представило «Программу по иммиграции научно-технических кадров», нацеленную на ускоренное

решение вопросов с приезжающими из-за рубежа и внутренних районов

Китая научно-исследовательскими кадрами в соответствии с потребностями научной и инновационной сферы Сянгана в привлечении

таких кадров. Программа рассчитана на три года. В первый год ее действия планируется привлечь до 1000 научно-технических кадров.

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