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Администрация САР Сянган выпустила «Программу по иммиграции научно-технических кадров»
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Администрация САР Сянган выпустила «Программу по иммиграции научно-технических кадров» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 8 мая /Синьхуа/ — Бюро по инновациям и технологиям
администрации САР Сянган сегодня представило «Программу по  иммиграции научно-технических кадров», нацеленную на ускоренное
решение вопросов с приезжающими из-за рубежа и внутренних районов
Китая научно-исследовательскими кадрами в соответствии с  потребностями научной и инновационной сферы Сянгана в привлечении
таких кадров. Программа рассчитана на три года. В первый год ее  действия планируется привлечь до 1000 научно-технических кадров.
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