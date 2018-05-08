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«Нью-Джерси» выставил защитника Дыбленко на драфт отказов
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«Нью-Джерси» выставил защитника Дыбленко на драфт отказов 

Чемпионат.com 17 минут назад
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов российского защитника Ярослава Дыбленко, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Как сообщается, защитник выставлен на драфт с целью расторжения контракта.
Напомним, летом 2017 года Дыбленко подписал с «дьяволами» двухлетний контракт новичка.
В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провел 54 матча в АХЛ в составе «Бингемтон Девилз», набрав 8 очков (2+6).
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