Болельщики: Мутко — святой человек!

И.о. зампреда правительства делам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко , вынужденный в декабре 2017 года покинуть оргкомитет чемпионата мира по футболу и пожизненно лишенный права посещать Олимпиады за серию. Допинговых скандалов в российском спорте, сохранит место в новом составе кабинета, став куратором строительной отрасли. Накануне с таким предложением на встрече с фракцией «Единой России» Госдуме выступил и.о. премьера Дмитрий Медведев

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин объяснил НСН, почему Мутко сохраняет свои позиции во власти.

«Для футбола и для болельщиков Виталий Мутко — человек святой. Он тот, кто вместе с Всероссийским объединением болельщиков — мы 10 лет назад обращались к нему с письмом от болельщиков с просьбой инициировать проведение чемпионата мира в России — сумел это в верховной власти страны продвинуть. Чемпиона мира — это личный проект президента Путина, а Виталий Мутко все это продвинул и восемь лет занимался подготовкой. И чемпионат мира — это хорошо, парад амбиций, но еще лучше, что у нас появились такие арены. Когда об этом говорили восемь лет назад, никто не верил, что у нас появятся такие арены. А сейчас на них проходядт матчи даже первой лиги. В Нижнем Новгороде побили рекорд посещаемости матчей ФНЛ. И аэропорты, инфраструктура, стадионы — чемпионат мира кончится, на этих стадионах еще 20-30 лет чемпионаты России будут играть. Он заложил фундамент для дальнейшего развития отечественного футбола на много-много лет», — подчеркнул он.

Но и у болельщиков к Мутко есть некоторые претензии.

«Саранск вызывает вопросы, зачем там стадион такого размера. Но им, наверное, виднее, когда проектировали, зачем в таком городе такой стадион. Я как президент Всероссийского объединения болельщиков контактировал с ним практически 10 лет и могу сказать, что все наши вопросы решались на раз-два. Но у нас с ним взаимодействие закончилось в сентябре 2016 года, когда Всероссийское объединение болельщиков за события в Марселе, когда были беспорядки с участием российских фанатов, было исключено из Российского футбольного союза . Он принял такое решение, мы, конечно, раздосадованы, потому что не до конца он разобрался: не может одна маленькая общественная организация отвечать за безопасность в городе. Он даже не встретился с нами, чтобы услышать наши здравые аргументы», — пожаловался собеседник НСН.