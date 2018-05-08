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Эктор Бельерин: До сих пор смотрю матчи «Барселоны» и желаю ей победы
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Эктор Бельерин: До сих пор смотрю матчи «Барселоны» и желаю ей победы 

Советский спорт 41 минуту назад
«Не знаю, что сказать. В футболе все быстро меняется, но на данный момент я счастлив в „Арсенале“. Лондон — мой дом. Мои друзья из этого города. Я хочу быть именно здесь.
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Что касается «Барселоны», то тут мне сказать нечего. Никто не знает, что ждет вас в будущем. Я вырос в этом клубе, и до сих пор смотрю матчи с участием этой команды. Я желаю им только победы. «Барселона» навсегда в моем сердце", — приводит слова защитника интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что футболист договорился с каталонцами об условиях контракта и вернется в команду этим летом.
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