Эктор Бельерин: До сих пор смотрю матчи «Барселоны» и желаю ей победы

«Не знаю, что сказать. В футболе все быстро меняется, но на данный момент я счастлив в „Арсенале“. Лондон — мой дом. Мои друзья из этого города. Я хочу быть именно здесь.

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Что касается «Барселоны», то тут мне сказать нечего. Никто не знает, что ждет вас в будущем. Я вырос в этом клубе, и до сих пор смотрю матчи с участием этой команды. Я желаю им только победы. «Барселона» навсегда в моем сердце", — приводит слова защитника интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что футболист договорился с каталонцами об условиях контракта и вернется в команду этим летом.