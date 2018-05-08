В ноябрьской ЦГБ исчезла очередь к онкологу

Совсем недавно, 28 апреля, «Красный Север» рассказывал, как жители Ноябрьска штурмуют кабинет онколога Как следует из письма,. По всему выходило, что к единственному врачу Владимиру Кононову , который ведет прием онкобольных, попасть очень и очень трудно…

В ноябрьской ЦГБ, напомним, тогда пояснили: вместо трех ставок онколога занята одна с четвертью, прием ведет один специалист. Чтобы заполнить вакансии, главврач лично связывается с главными онкологами Тюмени и Екатеринбурга, однако безрезультатно.

Сейчас Владимир Кононов ушел в отпуск. И коридор около его кабинета опустел. Сегодня, 8 мая, корреспондент «КС» не застал никакой очереди. Но это произошло не потому, что из-за отсутствующего доктора нет приема, а потому что посетителей принимают теперь сразу два специалиста из стационара. До обеда они работают там, а после — в поликлинике.