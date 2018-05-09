Д. Клюйверт в летнее трансферное окно не перейдёт в «Рому»

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт в летнее трансферное окно не перейдёт в «Рому» или какой-либо другой европейский клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что римляне лидируют в борьбе за 19-летнего футболиста, однако спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс заявил, что форвард останется в «Аяксе».

«Он продлит контракт и останется в «Аяксе», — цитирует Овермарса LaRoma24.

В нынешнем сезоне Клюйверт провёл за «Аякс» 30 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Клюйверта с нидерландской командой истекает летом 2019 года.