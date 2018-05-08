По местам сражений. Нужна ли Воронежу «Линия ратной славы»

Накануне Дня Победы историки и краеведы снова заговорили о создании «Линии ратной славы». Мемориального комплекса, который бы объединил места сражений, придав им статус охраннояемой зоны. От кого их нужно оберегать, и как мог бы выглядеть туристический военный маршрут города — по огневым точкам вместе с ветеранами, поисковиками и историками прошли корреспонденты «Вести-Воронеж». Василий Карнушин помнит Чижовский плацдарм другим: небольшой лес, глубокие траншеи и земля, пропитанная кровью. В свои 18 в звании старшего сержанта он выбивал неприятеля, закрепившегося на высоте. По ночам советские солдаты форсировали реку и забирались по склону. Про таких говорили — смертники.

— Фашисты метров 150 в окопах тоже, поэтому по нам не бомбили, артиллерия била. Много легло. Мне говорили, ты в рубашке родился, тебя пули обходят, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий Карнушин. Тяжелейшие бои развернулись за «северные ворота Воронежа» — село Подгорное переходило из рук в руки несколько раз.

Прорвав оборону, немецкие войска ворвались в район СХИ. Историк-поисковик Александр Курьянов ведет нас по лесу, в котором сохранились блиндажи и окопы. Это одно из немногих мест в городе, где застройка не стерла следы войны. — До сих пор встречаются находки. Бои здесь были очень ожесточённые, поэтому часто во время раскопок мы находим солдат погибших, а вместе с ними личные вещи, — рассказал историк-поисковик Александр Курьянов. В огненном кольце оказался нынешний северный микрорайон. 203 дня продолжались бои в районе областной больницы. Сохранилась лишь часть здания — купол с колоннами. В Воронеже есть еще одна уцелевшая постройка, за которую ожесточенно сражалась Красная армия — колокольня церкви в Шилово. Колокольня уцелела во время войны, но разрушается со временем. У властей так и не нашлось ни времени, ни денег, чтобы законсервировать или восстановить памятник войны. Каменная высотка служила укреппунктом. Отсюда открывается панорамный вид на левый берег. На этих кручах немцы прочно закрепились, просматривая и обстреливая местность на несколько километров.

— Пехота, которую косили немцы, лезла по этим холмам в полной боевой выкладке, вгрызаясь в землю. Видно, что этот пятачок наши отвоевали. Это блиндаж уже наш, потому что проволока наша, — пояснил историк Владимир Размустов. Куски проволоки, осколки касок и даже патроны повсюду. За более ценными вещами охотятся черные копатели — земля местами выжжена и изрыта. Здесь, считает Владимир Размустов, можно оборудовать музей войны под открытым небом, воссоздав атмосферу поля боя. Братские могилы, мемориалы, военная советская техника, установленная на улицах города — то, что напоминает о большом сражении за Воронеж. Но это лишь часть истории.