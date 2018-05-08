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Акробатику и хореографию продемонстрировали синхронистки на XVIII Международных соревнованиях «Принцесса Волги»
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Акробатику и хореографию продемонстрировали синхронистки на XVIII Международных соревнованиях «Принцесса Волги» 

ТРК Губерния 1 час назад
Настоящие «Принцессы Волги» собрались в Самаре XVIII Международных соревнованиях по синхронному плаванию. Всего более двухсот участниц из разных городов России. Выступления — одиночные и групповые. О спорте, который во всём мире называют «артистическим», расскажет Владимир Маркин.
Пластика движений и чёткое исполнение — словом, настоящее искусство на воде. Гармонично, как и подобает принцессам, спортсменки демонстрируют мастерство в синхронном плавании. Выступления соло, дуэтом, комбинированные и групповые. И каждое требует хорошей физической подготовки.
Соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги» проходят уже 18-й раз и имеют статус международных. В Самару приезжают участницы из разных уголков страны и мира.
Красота и грация — то, к чему юные синхронистки стремятся на каждой тренировке. Ведь многие представляют свои города и регионы на соревнованиях высокого уровня. В синхронном плавании сочетаются хореография, пластика и акробатика — менее чем за пять минут, спортсмены должны показать все свои навыки.
Во всём мире синхронное плавание называют артистическим — за технику исполнения. Крупные турниры раскрывают таланты спортсменок. Уже в июле в Пензе состоится спартакиада учащихся России, где мастерство покажут команды со всей страны.
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